A Solbiate Arno l’inaugurazione della nuova area feste

E’ stata inaugurata nella mattina di domenica 17 marzo a Solbiate Arno la nuova Area Feste: un impianto moderno, con un’area coperta e attrezzata con panche e tavoli, una modernissima cucina, già perfettamente attrezzata e funzionante, un barbeque, servizi igienici, impianto di videosorveglianza, pannelli fotovoltaici, illuminazione a led e, proprio di fronte all’area attrezzata, i giochi tutti nuovi per i bambini.

Anche la parte esterna adiacente alla struttura, all’interno dello stesso parco, è stata interamente riqualificata, in modo da realizzare un progetto completo. Tutto lo spazio circostante è stato infatti completamente rinnovato attraverso una serie di interventi che spaziano fra l’asfaltatura dell’ingresso, la manutenzione del verde, la pavimentazione.

«Un’opera che avevamo annunciato – ha spiegato Oreste Battiston Sindaco di Solbiate Arno alla cerimonia di inaugurazione – quindi, verrebbe facile dire, una promessa mantenuta. Ma per noi oggi, per tutta l’Amministrazione e per me in particolare, quest’area rappresenta molto più di una semplice promessa. Perché abbiamo fortemente voluto quest’opera per Solbiate: per dare uno spazio adeguato, bello, sicuro, alle tante e preziose Associazioni che animano il nostro paese, che con il loro impegno costante e innumerevoli iniziative promosse con successo, costituiscono un insostituibile patrimonio per la nostra comunità, ma anche uno spazio per tutti i cittadini, per le scuole, per chiunque possa averne bisogno. Un luogo dove stare insieme e dove poter realizzare feste, eventi, manifestazioni».

Un’area nel cuore di Solbiate Arno: «Che si trova al centro del nostro paese, a due passi da Piazza Italia, che offre ampia possibilità di parcheggio, elemento da non sottovalutare, ma sufficientemente distante dal centro abitato, in modo da non arrecare disturbo. Confinante con le scuole elementari, in modo da permettere il passaggio dei ragazzi in tutta sicurezza, vicina al centro anziani e alla palestra». Un’area che da oggi è a disposizione di tutti i solbiatesi: «Permettetemi di dire, con un po’ di orgoglio, che ritengo quest’area davvero bellissima: e sono certo che questo luogo diventerà un centro di aggregazione, di divertimento e di supporto per tante splendide attività».