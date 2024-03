Cortisonici ragazzi raddoppia. Ecco i 24 che saranno proiettati

Per l’edizione 2024 sono due gli appuntamenti di Cortisonici Ragazzi, la sezione che il Festival Cortisonici, a Varese dal 5 al 13 aprile, dedica a studenti e giovani aspiranti registi. Venerdì 5 aprile saranno in gara 14 corti realizzati degli studenti under 19, mentre sabato 6 aprile l’appuntamento è con Cortisonici Academy: in concorso 10 opere realizzate nell’ambito delle scuole di cinema nazionali e internazionali.

Per il 2024, anno in cui la sezione compie 20 anni di attività, l’Associazione Cortisonici ha deciso infatti di raddoppiare, proponendo due bandi distinti. Il primo, Cortisonici Ragazzi, riservato a cortometraggi realizzati da giovani appartenenti alla fascia di età compresa tra gli 11 e i 19 anni; il secondo bando, Cortisonici Academy, è riservato agli aspiranti registi iscritti ad Università, Scuole di Cinema e Enti di Formazione post-diploma che operano nell’ambito dell’audiovisivo.

Per la sezione Cortisonici Ragazzi “classic” sono stati selezionati 14 film provenienti da alcune scuole della provincia di Varese, dal territorio nazionale e non solo: quest’anno in concorso anche Silence inhumain, un lavoro realizzato dagli studenti della 5 secondaria dell’Ècole Européene di Bruxelles.

Questo l’elenco completo dei cortometraggi in concorso che verranno presentati venerdì 5 aprile alle ore 9:30 presso il Cinema Teatro Nuovo di Viale dei Mille a Varese:

• Butterfly Effect, realizzato dalla 3C dell’I.P.C. Einaudi Varese

• Il coraggio di voltare pagina, realizzato dai ragazzi dell’ISISS Don Milani Venegono

• Loop, realizzato dalla 4D dell’I.P.C. Einaudi Varese

• Matrioska, realizzato da 4C dell’I.P.C. Einaudi Varese

• Odyssey, realizzato dalla 4C I.P.C. Einaudi Varese

• L’ora Buca, realizzato dalla Scuola di Cinema per ragazzi e ragazze di Ancona

• Silence inhumain, realizzato dagli studenti della 5 secondaria dell’Ècole Européene Bruxelles II (Belgio)

• Si sedes non is, is non, realizzato da Lucrezia Macchi

• Sulle naturali conseguenze, realizzato dagli studenti del Liceo Classico e Linguistico “M. Buratti” e del Liceo Artistico “F. Orioli” di Viterbo

• Super-Morto, realizzato da Manuel Pagani e Mattia Volonté (I.P.C. Einaudi)

• Tekné, realizzato dalla Scuola di Cinema per ragazzi e ragazze di Ancona

• TIME, realizzato da Davide D’Agostino, Elisa Greco, Isabella Rosati e Matteo Azzolini

• Tornare a vivere, realizzato da TK Video con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Rosate (MI)

• Wired Crisis, realizzato dalla 5C dell’ISISS Don Milani Venegono I.

La giuria che valuterà i lavori sarà composta dal gruppo organizzatore del festival Internazionale di cortometraggi Corti a Ponte, manifestazione votata all’educazione all’arte cinematografica ed al coinvolgimento attivo del pubblico di tutte le età e le fasce sociali.

Il concorso Academy, vera novità di Cortisonici 2024, accoglie 10 opere provenienti da diverse “scuole di cinema” nazionali e internazionali:

• Effetti avversi, di Alessandro Reato (IULM Milano)

• ’e ddoje zetelle, degli studenti del Master in Cinema e Televisione dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Napoli)

• ⁠Fast Life, degli studenti dell’Istituto Cinematografico “M. Antonioni” di Busto Arsizio (VA)

• ⁠Hardflip, di Katharina Sporrer (Hamburg Media School – Germania)

• Home, di Janina Hüttenrauch (Hamburg Media School – Germania)

• ⁠Inanimato, di Alessandro Lezzi e Giona Zapparoli

• Oltre le scale, di Andrea Frisina (IULM Milano)

• Primo marzo, di Gabriele Angrisani (IULM Milano)

• Waldeinsamkeit, di Gabriele Angrisani (IULM Milano)

• X, di Alessandro Reato (IULM Milano)

La proiezione della sezione Academy avverrà sabato 6 aprile alle ore 9:30 presso il Cinema Teatro Nuovo di Viale dei Mille, 39 – Varese. A giudicare le opere in concorso la redazione di Cinequanon.it, sito di critica cinematografica nata dall’esperienza della storica rivista cartacea Cinequanon, creata nel 1995 da una costola di Filmstudio 90 e per anni supportata dalla passione di tanti collaboratori, che non hanno mancato di firmare per noi i propri sguardi su cinema e dintorni.

La selezione Cortisonici Ragazzi è stata curata di Tatiana Tascione (direzione), Beatrice Ambrosio, Giovanni Fortunato e Michele Orlandi.

Prosegue poi la campagna di raccolta fondi Miracolo a Varese, attivata a sostegno del festival. Chiunque può dare il proprio contributo con una donazione, grande o piccola: https://www.cortisonici.org/associazione/blog/miracolo-a-varese-sostieni-il-festival-cortisonici-2024/