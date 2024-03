Dumenza perde un amico di tutti, è morto Giorgio Dellea, “il Cios”

La piccola comunità di Dumenza piange la perdita di un gigante dal cuore gentile, Giorgio Dellea, da tutti conosciuto come il “Cios”. Una presenza costante, un’icona del paesaggio locale, sempre pronto ad offrire un sorriso, un saluto caloroso o una mano amica. La sua scomparsa lascia un vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Nonostante le sfide di salute degli ultimi mesi, il suo spirito non è mai venuto meno. Nato a Luino il 21 aprile 1963, Giorgio ha scelto Dumenza come sua casa e luogo dove dedicare il suo tempo e le sue energie. Qui si è distinto per il suo impegno nella comunità, candidandosi nel 2019 come consigliere nella lista “Dumenza insieme” e contribuendo attivamente alla vita quotidiana del paese.

La sua gentilezza e determinazione rimarranno per sempre nel cuore di Dumenza, che oggi lo saluta con affetto: ciao “Cios”.