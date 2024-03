Le sorelle ultracentenarie di Cunardo: un traguardo da record

Una vita lunga, non sempre facile ma con numeri da record. Maria Mandelli (104 anni, nella foto) e Antonietta (che ne ha compiuti 100), sono due sorelle originarie di Cunardo – ma da qualche anno trasferite a Varese con le figlie di Antonietta – che si sono aggiunte alla ristrettissima cerchia delle sorelle ultracentenarie. Una rarità, dal momento che in Italia si contano soltanto altri due casi di questo tipo.

Le loro carte d’identità sommate contano più di 200 anni, ma questo non sembra influenzare la loro vita quotidiana in quanto – come raccontato dalla sindaca di Cunardo Pinuccia Mandelli D’Agostini – ancora “perfettamente lucide e presenti”, seppur aiutate da badanti che si occupano di loro.

Il 29 febbraio, Maria ha staccato il pass dei 104 anni ed entrambe hanno festeggiato contente in casa con tutti i numerosi parenti, figli, nipoti e pronipoti, e si sono concesse anche una meritata fetta di torta.

La storia di Maria è sicuramente quella più particolare: «non vedente fin dalla nascita ma con le mani d’oro», come spiega il sindaco. La disabilità, infatti, non le ha impedito di diventare abilissima nel lavorare all’uncinetto e nel produrre un’infinità di accessori come sciarpe e maglioni, coltivando questa sua passione per tutta la vita. Antonietta invece era molto conosciuta a Cunardo, si è sposata e ha aiutato per buona parte della sua vita il marito, storico calzolaio del paese.

Le due sorelle hanno vissuto insieme per tutta la loro vita: che sia forse questo il segreto della loro longevità? Non possiamo saperlo, ma è bello pensare che l’affetto reciproco che si sono date durante un secolo di vita abbia contribuito al raggiungimento di questo straordinario traguardo.

Non ci resta che fare tantissimi auguri a Maria e Antonietta, e che possano vivere ancora a lungo!