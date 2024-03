Schianto all’alba a Travedona. Due giovani in ospedale

Schianto all’alba a Travedona Monate. Un’auto con a boro due ragazzi è rimasta coinvolta in un incidente in via Trieste, all’incrocio con via Vittorio Veneto. L’impatto è avvenuto intorno alle 5 di sabato 16 marzo. Ancora da definire la dinamica, secondo le prime informazioni sembrerebbe che la persona alla guida abbia perso il controllo del veicolo, una Smart, uscendo di strada e finendo contro un muro.

A bordo viaggiavano un giovane di 22 anni e una ragazza di 21. Quest’ultima è stata trasportata all’ospedale di Varese mentre il ragazzo a Monza, entrambi in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Angera, due ambulanze e l’elisoccorso da Como.