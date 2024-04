La Solbiatese cerca il passaggio per la Serie D dalla Coppa Italia

In campionato la Solbiatese, nell’ultimo mese, ha perso contatto con la vetta della classifica. L’obiettivo Serie D però potrebbe passare da un’altra strada: la Coppa Italia. Nella Fase Nazionale, infatti, chi vince la competizione nazionale viene promosso nella massima serie dei dilettanti. E la Solbia è a un passo dall’ottenere il passaggio alla finale. Dopo la vittoria 2-1 in Umbria, mercoledì 3 aprile i nerazzurri ospiteranno al “Chinetti” l’Altetico Bmg per la gara di ritorno.

Ottenere il pass per la finale potrebbe ipotecare il salto di categoria, ma molto dipenderà anche dall’altra semifinale. Se il Teramo, già praticamente sicuro della vittoria del proprio campionato e con un piede e mezzo in Serie D, dovesse superare il Paternò, otterrà la promozione anche la finalista di Coppa Italia.

Ecco perché per Scapinello e compagni già qualificarsi per la finale potrebbe bastare per festeggiare. Prima però ci sarà da confermare la vittoria dell’andata, non sono ammessi brutti scherzi.