L’ex sindaco Licata chiede a Regione di aprire gratis la Pedemontana per risolvere le code tra Lozza e Gazzada

L’ex sindaco di Lozza Giuseppe Licata, oggi consigliere regionale di Italia Viva, interviene sui disagi che si sono creati sulla Sp57.

«Il traffico sulla SP57 tra Lozza e Gazzada, già normalmente oltremodo intenso, è divenuto in questi giorni insostenibile a causa dei lavori di ripristino che stanno interessando la strada provinciale – dice Licata – Le code interminabili che si formano travalicano la già grave questione viabilistica e sconfinano in un vero e proprio problema di ordine pubblico. Già domani depositerò in Commissione regionale Trasporti una mozione urgente, affinché Regione finanzi la gratuità della tangenziale Pedemontana di Varese, che corre parallela alla SP57, garantendo un risarcimento alla Società gestore per i mancati incassi fino alla fine dei lavori».

«Sulla gratuità di Pedemontana – aggiunge il consigliere regionale – sto combattendo una battaglia insieme ai sindaci del territorio e alla Provincia con delle proposte concrete e finanziariamente sostenibili. Ma quello che sta succedendo in questi giorni sulla SP57 richiede un intervento urgente da parte di Regione, anche con una misura provvisoria. Conto che almeno questa volta prevalga il buon senso e la responsabilità».