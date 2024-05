Openjobmetis, ultimo giro: a Pistoia per congedarsi con onore

Con la salvezza faticosamente già messa in tasca, ma senza sorrisi dopo la prova deludente con Treviso, la Openjombetis ha intrapreso l’ultimo viaggio stagionale. La direzione è quella della Toscana dove – domenica 5 maggio – va in scena a Pistoia la trentesima partita dei biancorossi in Serie A. Palla a due alle 18,15, come su tutti i campi (come una volta, vien da dire) per rispettare la contemporaneità e non dare favori o sfavori alle squadre ancora alla ricerca del piazzamento finale.

L’unico verdetto ancora in ballo, in realtà, è proprio quello su chi scenderà in A2 insieme a Brindisi: con Varese fuori dalla lotta, sul filo del rasoio sono rimaste Treviso e Pesaro con la Nutribullet che sulla carta ha molte più chance di salvezza rispetto ai marchigiani di Meo Sacchetti.

Le otto qualificate ai playoff invece sono già decise e una di queste è proprio la Estra Pistoia, la maggiore sorpresa positiva dell’anno tanto che Nicola Brienza, 44 anni da Cantù, è uno dei papabili per il premio di coach dell’anno. E dire che dopo il match di andata posizionato alla prima giornata, a Varese si salutò con sufficienza la vittoria di un solo punto (83-82, propiziata da Moretti e con errore sulla sirena di Ogbeide) sui toscani, considerati squadra da lotta per non retrocedere.

La Estra però lungo il cammino ha dimostrato di avere talento e forza di volontà notevoli: la spinta arriva dal trio di estrosi americani formato da Charlie Moore, Payton Willis e Jordon Varnado. Se il gruppo straniero è senza dubbio preponderante, quello italiano è ridotto ma molto utile nella seconda unità: Della Rosa, Saccaggi e Del Chiaro non ruberanno gli occhi ma hanno disputato un campionato solidissimo.

Le ipotesi di classifica danno a Pistoia la quasi certezza del sesto posto (sarebbe settima sono in un arrivo alla pari della sola Tortona, quinta con una serie di combinazioni favorevoli) mentre la Openjobmetis sulla carta dovrebbe comunque puntare alla vittoria perché – in ottica europea – sarebbe molto importante evitare almeno il terz’ultimo posto. O comunque dovrebbe cercare di finire più avanti possibile, sempre pensando alla volontà di ritornare in Fiba Europe Cup.

Saranno, queste, motivazioni sufficienti per dare alla squadra di Bialaszewski una spinta per espugnare il PalaCarrara? Vedremo, anche se lo “storico” di questo tipo di partite dice che l’ultimo turno di Varese non è mai particolarmente brillante. Il pubblico prealpino si aspetta almeno un ruggito, una prova onorevole da una squadra che ha parecchio da farsi perdonare in questa stagione balorda. Che si concluderà martedì sera con i saluti al pubblico al Caffé Broletto di via Veratti. Ecco: sarebbe bello un congedo onorevole al di là del risultato, magari mostrando un approccio alla partita meno balneare di quello visto negli ultimi tre incontri.

Bialaszewski (ultima anche per lui? Vedremo se nel dopo gara dirà qualcosa sul futuro) avrà a disposizione la rosa al completo con la sola eccezione di Librizzi (Moretti è l’ex di turno) mentre anche Brienza potrà schierare tutti gli uomini della sua Estra. Che sarà sostenuta da un tutto esaurito “bollente”, perché non solo la squadra ma anche il pubblico toscano si sta preparando ai playoff. Beati (e bravi) loro.

DIRETTAVN – La partita di Pistoia sarà raccontata, come di consueto, da VareseNews attraverso un liveblog a disposizione dei lettori fin da venerdì pomeriggio. All’interno notizie, curiosità e il sondaggio-pronostico pre partita, poi dalle 17,45 circa il racconto istante per istante di quanto accade al palasport. La #direttavn è offerta da Finazzi Serramenti, Confident e Nicora; per accedere è sufficiente CLICCARE QUI.