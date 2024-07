L’Orchestra Canova e Simone Zanchini in scena Villa Toeplitz

Appuntamento per sabato 13 luglio, il concerto è a ingresso gratuito. Non è richiesta prenotazione.

Come conclusione della rassegna dedicata al Decimo Anniversario, l’Orchestra Canova si esibirà insieme al virtuoso della fisarmonica Simone Zanchini all’esedra di Villa Toeplitz a Varese sabato 13 luglio alle ore 18 (in caso di pioggia: Chiesa di S. Stefano a Velate, ore 18.30).

Il concerto, realizzato in partenariato con il Comune di Varese e con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto (dove la Canova ha recentemente aperto un proprio fondo), vede la collaborazione del Varese Estense Festival – Menotti e del Comitato Casa Matteo Varese.

Protagonista del concerto di chiusura la fisarmonica di Simone Zanchini, accompagnata dall’Orchestra Canova diretta dal suo fondatore Enrico Pagano. Il programma spazierà dalle Cuatro estaciones porteñas di Astor Piazzolla, alla Suite da Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone, fino ad arrivare alla Suite Four Colors del compositore italiano Roberto Di Marino, scritta per lo stesso Zanchini. Quest’ultimo è uno dei più interessanti e innovativi fisarmonicisti del panorama internazionale. Ha suonato nei maggiori festival e rassegne sia jazz che classici in Italia e nel mondo, collaborando con artisti come Paolo Fresu, Bill Evans, Thomas Clausen, Han Bennink, John Patitucci e molti altri. La sua collaborazione con l’Orchestra Canova ed Enrico Pagano ha avuto inizio al Teatro Alighieri di Ravenna nel 2021 e da allora continua in maniera costante.

L’Orchestra da Camera Canova è stata fondata dal suo direttore, Enrico Saverio Pagano, nel 2014. Ha un particolare interesse per il classicismo musicale, senza trascurare il ‘900 e la contemporaneità, e si avvale della collaborazione di alcuni dei migliori giovani professionisti italiani, la cui età media è sotto i 30 anni. Si è esibita in tutta Italia e all’estero, ha collaborato con alcuni dei principali giovani solisti del panorama nazionale ed internazionale, ed è – ormai – ritenuta un punto di riferimento tra le orchestre da camera italiane, tanto da essere definita dalla critica “una delle migliori realtà in circolazione”. La Canova è ensemble in residenza della IUC – Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, della Villa Reale, del Teatro di Corte e del Parco di Monza, del Varese Estense Festival Menotti, e di Verbano Musica Estate (Locarno, Svizzera) ed è sostenuta da Ensto – Apollo e da Auriga Srl. Ha inciso per Sony Music, Amadeus, ClassicVoice e Urania Records.