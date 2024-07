“Paradiso Buio”, a Carnate lo spettacolo di Terra e Laghi

Appuntamento in Brianza per il festival teatrale itinerante “terra e Laghi” che sarà in scena alla piazza della chiesa di Carnate con lo spettacolo “Paradiso Buio”.

con Enzo Valeri Peruta

regia Roberto Anglisani

musiche Pierangelo Frugnoli

Questa è una storia lunga un secolo. La storia di un mondo incantato e di una cavalcata attraverso i sogni e le passioni dello spettatore cinematografico, ma anche la storia del nostro paese vissuta davanti al grande schermo.

Sei racconti ispirati a testi di autori eccellenti (Parise, Tadini, Sciascia, Rigoni Stern, Fellini, Bianciardi, Benni), articoli di critici ed esperti (Brunetta, Kezich, Renzi) e soprattutto testimonianze di gente qualunque.

Uno spettacolo per ricordare come eravamo, per rivivere magiche atmosfere d’altri tempi. E magari commuoversi e divertirsi come succedeva allora.