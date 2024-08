Che fare a Varese e nel Varesotto a Ferragosto e nel weekend del 16, 17 e 18 agosto

Con l’arrivo di Ferragosto, il Varesotto si anima di eventi imperdibili che offrono divertimento, cultura e tradizione per tutti i gusti. Se sei alla ricerca di una giornata all’insegna del relax, di una serata di musica sotto le stelle, o di una sagra tipica da gustare, Varese e i suoi dintorni hanno in serbo un ricco calendario di appuntamenti che da giovedì 15 agosto proseguono fino a domenica 18 agosto. In questo articolo troverai una selezione delle principali manifestazioni del weekend e di Ferragosto, a partire dalla Festa della Montagna al Campo dei Fiori fino al lago. Sulle rive del Lago Maggiore le feste sono tante: a Laveno Mombello ci sono i tradizionali Fuochi d’Artificio, a Porto Valtravaglia si festeggia San Rocco, a Porto Ceresio ci sono i food truck. E ancora a Bodio Lomnago si fa festa tra paella e sangria ma per chi preferisce il fresco della montagna può arrivare fino al Passo Forcora.

(foto sopra di Ulisse Piana)

LE PREVISIONI

METEO – Caldo e sole fino a giovedì, Ferragosto poi arrivano le nubi. Venerdì ancora asciutto, sabato possibilità di rovesci dal pomeriggio che proseguiranno anche per la giornata di domenica. Temperature in diminuzione. – Leggi le previsioni

EVENTI SPONSORIZZATI

BODIO LOMNAGO – A Bodio Lomnago tutti i sapori di Spagna con la sagra della paella e sangria, sabato 17 e domenica 18. Tutte le informazioni

MALNATE – Da venerdì 16 a sabato 24 agosto, presso l’oratorio, la Pro Loco di Malnate ha in programma PerBacco, la rassegna enogastronomica giunta alla sua quattordicesima edizione. Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – A Porto Ceresio un Ferragosto travolgente con il Rolling Con l’arrivo di Ferragosto, il Varesotto si anima di eventi imperdibili che offrono divertimento, cultura e tradizione per tutti i gusti. Se sei alla ricerca di una giornata all’insegna del relax, di una serata di musica sotto le stelle, o di una sagra tipica da gustare, Varese e i suoi dintorni hanno in serbo un ricco calendario di appuntamenti. In questo articolo troverai una selezione delle principali manifestazioni del weekend e di Ferragosto, per vivere al meglio questa festa estiva tanto attesa. Street Food Festival. Dal 15 al 18 agosto sul lungolago. Tutte le informazioni

RESCALDINA – Il ferragosto di LatinFiexpo è hawaiiano. LatinFiexpo, nell’occasione di Ferragosto, organizza una serata speciale a tema Hawaiian con cocktail tropicali, collanine floreali e anguria. Tutte le informazioni

VIZZOLA TICINO – Ferragosto a Sbevizzola. Il 15 agosto è in programma una grande grigliata e paellata, accompagnata da buona musica e giochi nel parco. Tutte le informazioni

Per promuovere qui il vostro evento: marketing@varesenews.it

FERRAGOSTO, FESTE E SAGRE

Campo dei Fiori, Varese – Sette giorni da mattina a notte inoltrata. Tanti eventi culturali sportivi, ambientali, ludici, ricreativi. E poi la polenta, regina indiscussa di ogni festa della Montagna degli Alpini. Come sempre, fino al 15 agosto, giornata conclusiva con il grande pranzo. Tutte le informazioni

Sacro Monte, Varese – Ci sarà anche Padre Georg alla festa dell’Assunta al Sacro Monte di Varese. La Festa Patronale della Beata Vergine Maria Assunta, che si terrà il 14 e il 15 agosto, vedrà anche i festeggiamenti per un importante 50esimo di sacerdozio. Tutte le informazioni

Bardello, Bregano, Malgesso – Tre giorni di festa per la parrocchia di S. Maria Assunta dell’Unità Pastorale di Bardello, Bregano e Malgesso. I prossimi 14, 15 e 16 agosto si festeggerà la Madonna assunta in cielo. Tutte le informazioni

Ranco – Sulle rive del Lago Maggiore continua la manifestazione Ferragosto sotto al salice con proposte per tutta la famiglia, fino al 15 agosto. A far da padrona la buona cucina a base di pesce. Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Il Ferragosto lavenese, organizzato da Pro Loco Laveno Mombello e Cerro prosegue fino a sabato 17 agosto. Nella serata di giovedì è in programma il tradizionale spettacolo pirotecnico (treni potenziati per raggiungere la città lacustre), mercoledì la tradizionale inaugurazione delle barche. Tutto il programma.

Gornate Olona – Il Monastero di Torba apre le sue porte anche a Ferragosto: giovedì 15 agosto, i visitatori sono invitati a partecipare a un picnic nel prato ai piedi della storica torre e a scoprire le bellezze del monastero attraverso visite guidate. Tutte le informazioni

Schiranna – La Festa della Schiranna del Partito Democratico continua per tutto agosto. Aperta anche per il tradizionale Pranzo di Ferragosto. Tutte le informazioni

Campagnano, Maccagno con Pino e Veddasca – Campagnano, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca, si prepara a vivere momenti di festa e tradizione con la “Sagra di San Rocco 2024”, che si terrà dal 14 al 16 agosto. Tutte le informazioni

Passo Forcora, Maccagno con Pino e Veddesca – Gli appuntamenti sono per il 15, 16 e 17 agosto, con mercatini di prodotti locali e attività sportive, alla scoperta di sentieri e punti panoramici del territorio. Giovedì 15 agosto verrà organizzato il tradizionale pranzo con gli allevatori. Tutte le informazioni

Porto Valtravaglia – Tre giorni di festa per il Ferragosto a Porto Valtravaglia. L’appuntamento è per giovedì 15 agosto e continua per venerdì 16 e domenica 17 in piazza Imbarcadero e sul lungolago di Porto Valtravaglia. Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Continuano gli appuntamenti di Esterno Notte, la storica rassegna cinematografica che porta il cinema in tutta la provincia. Il programma

ESCURSIONI

Cuasso al Monte – Passeggiata guidata in Valceresio per riconoscere le piante e costruire un Erbario. L’evento gratuito di domenica 18 agosto. Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Porto Ceresio – Si intitola “Sovrapposizioni e orizzonti” la nuova mostra ospitata nel Palazzo della cultura di Porto Ceresio. Fino al 18 agosto. Tutte le informazioni

Cairate – Ad agosto, il Monastero di Cairate, gioiello storico del complesso longobardo di S. Maria Assunta, non solo non chiude ma apre le sue porte a tutti i visitatori. Anche a Ferragosto. Tutte le informazioni

MUSICA

Brezzo di Bedero – A Casa Paolo il concerto del pianista Francesco Pasqualotto sabato sera per la Stagione Musicale della Canonica. Tutte le informazioni

Maccagno e Germignaga – Per JazzInMaggiore venerdì 16 agosto, ore 21.00, a Germignaga, all’Ex Colonia Elioterapica il concerto della rinomata arpista Marcella Carboni, compositrice, improvvisatrice e didatta. Sabato 17 agosto Laura Fedele, nota e poliedrica cantante e pianista, che così presenta il suo nuovo progetto dal titolo “Give peace a chance: “Canzoni di protesta. Tutte le informazioni

Luino – Tre appuntamenti con “Antichi organi” a cavallo di ferragosto. La rassegna giunta alla 44esima edizione propone tre appuntamenti il 13, il 15 e il 16 agosto a Brusimpiano, Tronzano e Luino. Tutte le informazioni

COSA FARE A FERRAGOSTO SULLA RIVA PIEMONTESE DEL MAGGIORE – Ecco qualche idea per il lungo fine settimana da vivere nel vicino Piemonte, tra lago e montagna. Tutte le informazioni

ESTATE NEL VARESOTTO

Esperienze, viaggi, scoperte, iniziative, feste, sagre e molto altro per trascorrere i mesi estivi nella provincia di Varese – Scopri lo speciale

FERRAGOSTO IN LOMBARDIA

Sagre, feste, fiere o escursioni: tante proposte per trascorrere il ferragosto in Lombardia. Tutte le informazioni