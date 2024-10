Che fare con i bambini nel weekend del 11, 12 e 13 ottobre tra Varese e provincia

Sole, poche nuvole e zero pioggia in questo fine settimana in cui i bambini celebrano La Giornata della Meraviglia per la pace in oltre cento piazze d’Italia tra cui Varese – con il claun il Pimpa, promotore dell’iniziativa – e Cazzago Brabbia.

E poi omaggio all’autunno con castagnate, escursioni e giochi e laboratori, in natura nei musei con F@mu, la giornata nazionale delle famiglie al museo.

EVENTI

VARESE – Giunta alla quarta edizione si svolgerà il 13 ottobre in cento piazze la Gornata della Meraviglia con cui il Claun il Pimpa e l’associazione Per far sorridere il cielo promuove il diritto alla pace di tutti i bambini. A Varese l’evento si celebra in piazza Monte Grappa – L’evento

CAZZAGO BRABBIA – La Giornata della Meraviglia nel cortile della scuola di Cazzago Brabbia e Inarzo accoglie i primini domenica 13 ottobre tra musica e laboratori creativi di educazione alla pace rivolti a tutta la comunità – La proposta

CASTELLO CABIAGLIO – Laboratori, sostenibilità, una caccia al tesoro per famiglie e i canti di un coro di 20 voci femminili animano vicoli e cortili del borgo domenica per il nuovo appuntamento con il Giusto InPerfetto – Qui tutti i dettagli

TRADATE – Nuova domenica di Porte Aperte al Centro didattico scientifico con EcoPlanetario del Parco Pineta, tra esplorazioni, laboreatori STEAM, prove d’esploratore, caldarroste e viaggi spaziali per piccoli astronauti – Qui tutto il programma

ANGERA – Sport, colori, musica e convivialità per la Festa alla Casetta Pop di Angera con cui sabato 12 ottobre si inaugura il nuovo murale realizzato dall’artista angerese Simone Berrini. Per l’occasione campi da ping pong, calcio e pallavolo ad accesso libero, musica dal vivo, baratto e colori per dipingere con tecnica dripping la Casetta pop – Il programma

CAIRATE – Sabato pomeriggio il parco del Monastero di Cairate ospia l’evento Cairate in Blu con giochi, sport e laboratori inclusivi, che divertiranno, stimoleranno la creatività, e permetteranno a tutti di imparare a guardare il mondo, incluso l’autismo, da una prospettiva diversa – L’iniziativa

GORLA MINORE – A Gorla Minore, sotto le scalette che collegano il paese al fondovalle, una giornata dedicata alla Gorla in bianco e nero, a quando il trenino della Valmorea fischiava in Valle Olona. Polenta, mestieri di una volta e la possibilità di inviare cartoline dopo averle scritte con inchiostro e calamaio

SARONNO – Domenica 13 ottobre al Quartiere Matteotti di Saronno, a partire dalle 10 è in programma l’evento “Culture in festa”, con danze, spettacoli e tanti laboratori per bambini tra zucche da intagliare e supereroi – Scopri di più

CISLAGO – Domenica 13 ottobre torna la Festa d’Autunno organizzata dalla pro loco. Per tutta la giornata in piazza Toti stand gastronomici, caldarroste, torte ed esposizione di articoli e prodotti artigianali, quadri e moto d’epoca. Nel pomeriggio giochi di una volta e burattini per i più piccoli – Qui tutte le informazioni

CASTAGNATE

VARESE – Piccole passeggiate a cavallo, e attività a cura della Casa del giocattolo solidale domenica a Bregazzana in occasione del mercatino dei prodotti a km 0 con castagnata e vin brulé in programma domenica nel borgo – Qui i dettagli

BRUNELLO – Inizia con un pranzo autunnale domenica a mezzogiorno la Castagnata all’oratorio di Brunello con il Gruppo Alpini e un pomeriggio di animazione per bambini offerta dalla Pro Loco – L’iniziativa

BRINZIO – Domenica nuova castagnata a Brinzio, al parco comunale Tonino Piccinelli, per iniziare a vivere colori e sapori d’autunno tra passeggiate nei boschi e area giochi – L’evento

GIOCHI E LABORATORI

BODIO LOMNAGO – Creanza October Market celebra l’autunno a Villa Bossi. All’interno dei saloni e nel parco della Villa esporranno oltre ottanta artisti e creativi in una giornata ricca di eventi e laboratori per bambini – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Sabato pomeriggio in Biblioteca il primo appuntamento di Gioca con la Storia, il progetto realizzzato in collaborazione con iStoria per proporre a grandi e piccini giochi da tavolo e giochi di ruolo che per mettono di scoprire e vivere la storia come nessuno l’ha mai raccontata. Attività gratuita – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – In provincia di Varese solo la città di Busto Arsizio ha aderito quest’anno a F@mu, la Giornata nazionale delle famiglie al museo a tema Un museo green. L’attività proposta per l’occasione è A tutta natura, una visita con laboratorio gratuiti alla scoperta di antichi metodi di stampa su tessuti – L’evento

ANGERA – Bambini in gioco come piccoli antichi romani domenica pomeriggio al Museo archeologico che propone ai bambini una visita gioco gratuita seguita da un laboratorio per costruire un gioco tascabile ispirato a un passatempo di 2000 anni fa. Attività gratuita – Qui tutte le info

AZZATE – Domenica mattina la sede delle Mamme in cerchio ospitano Ku-Ku! Leggere le figure dalla nascita, laboratorio di lettura per bambini tra 9 mesi e 2 anni a cura di Giulia Mirandola, docente di Letteratura per l’infanzia, esperta di cultura visiva, autrice di saggi e libri illustrati. L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca e chiude la stagione dei laboratori di Pagine in costruzione – Scopri di più

CISLAGO – Sabato 12 ottobre alle 10,30 alla Biblioteca comunale di Cislago, è in programma un’attività per bambini dai 6 ai 10 anni con lettura e laboratorio sull’artista Frida Kahlo. – L’iniziativa

LONATE POZZOLO – Si intitola L’autunno degli animali l’incontro di lettura e laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni promosso dalla bibliotea per la mattiata di sabato 12 ottobre alle ore 10.45 – Qui tutte le info

VENEGONOSUPERIORE – Sei domande e un’ora di tempo per rispondere. Queste le coordinate della nuova Library escape della biblioteca di Venegono a tema “Cura delle creature magiche” a disposizione dei bambini con le loro famiglie e per i ragazzi dagli 11 anni in autonomia fino al 30 novembre – La locandina

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Alla piramide di piazza De Salvo riparte La domenica dello Yak il 13 ottobre con un pomeriggio di teatro, giochi e creatività in cui le famiglie assisteranno e prenderanno parte a un’animazione teatrale. Attività gratuita – Scopri di più

BRUSIMPIANO – La rassegna teatrale Terra e Laghi del Teatro Blu domenica pomeriggio arriva alla Soms con lo spettacolo di mimo clown Dudù nella preistoria, Una divertente rivisitazione delle tappe evolutive dell’uomo portata in scena dall’artista giapponese Shinya Murayama – Lo spettacolo

LUINO – La Biblioteca di Luino abbraccia il progetto Nati per Leggere per promuovere la lettura tra i più piccoli. Si parte sabato 12 ottobre con un primo incontro rivolto a genitori e figli – L’iniziativa

CUASSO AL MONTE – Sabato mattina lo scrittore e attore Martin Stigol sarà in biblioteca per leggere ai bambini il suo libro La banda dei biscotti con le illustrazioni di carta ritagliata di Eleonora Arroyo – L’appuntamento

VENEGONO SUPERIORE – Sabato mattina alle ore 10 la biblioteca invita i bambini tra i 4 e i 10 anni per piacevoli letture animate in lingua, inglese e tedesco. Attività gratuita per cui è gradita la prenotazione e consigliato un tappetino – La locandina

ESCURSIONI

SALTRIO – L’associazione EnvironMental dell’Università dell’Insubria organizza per sabato un’escursione gratuita adatta a tutti Nella macchina del tempo con la guida con Antea Franceschin tra le trincee della Prima Guerra Mondiale e i fossili custoditi nelle rocce del Monte Orsa – Come partecipare

VARESE – Inaugurato venerdì mattina dalle Pulciniadi allo Stadio Franco Ossola, il fine settimana della Varese City Run prosegue domenica con la maratona vera e propria e con la Family run – Tutte le informazioni

MACCAGNO – sabato 12 ottobre, in collaborazione con Sport senza Barriere ci sarà una camminata solidale, i cui proventi andranno a realizzare il nuovo parco giochi per i bimbi a Graglio, in Veddasca

MAMMA E PAPÀ

SESTO CALENDE – Sabato 11 ottobre alle 17:45 in sala consiliare è in programma l’oncontro Emozioni e apprendimento, conlo psichiatra e docente universitario Giampaolo Perna e la psicologa Tatiana Torti – Qui tutte le info

VARESE – Parte martedì 15 ottobre alle ore 18.30 nella sala matrimoni del Comune di Varese la rassgna di incontri La famiglia come (forse) non l’avevi mai pensata, promossa dall’associazione Essere Esseri Umani. Attaccamento e amore: le radici invisibili dei nostri legami, è il tema del primo appuntamento con la psicoterapeuta Marta Zighetti – Qui tutto il programma

PER TUTTI – In questo fine settimane di bel tempo profumo di castagne e polenta. Tornano le Giornate d’autunno del FAI e al Museo MA*GA aprono le due grandi mostre dedicate al design – Cosa fare nel weekend