Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 11, 12, 13 ottobre

Arrivederci pioggia, il fine settimana sarà asciutto e non mancherà il sole. Tornano le Giornate d’autunno del FAI. Le aperture in Provincia di Varese. Dal Castello Visconteo alla caserma dei Vigili del Fuoco, sono tante e diverse le aperture in provincia di Varese per il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024. Profumo di castagne a Brinzio, Luvinate, Brunello e Casciago. Al Museo MA*GA di Gallarate aprono le due grandi mostre dedicate al design: “Arte e design. Design è arte” e Hyperdesign. Due percorsi che accompagneranno dal 13 ottobre 2024 al 5 marzo 2025, tra retrospettiva storica e nuove ricerche.

METEO

LE PREVISIONI – Arrivederci pioggia, il fine settimana sarà asciutto e non mancherà il sole. Ci lasciamo alle spalle una settimana di pioggia quasi ininterrotta, con un netto miglioramento del tempo per tutto il fine settimana – Leggi le previsioni

EVENTI IN EVIDENZA

BODIO LOMNAGO – Creanza October Market celebra l’autunno a Villa Bossi. All’interno dei saloni e nel parco della Villa esporranno oltre ottanta artisti e creativi in una giornata ricca di eventi e laboratori. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Tutte le informazioni

BREGAZZANA – Domenica 13 ottobre, in piazza Don Ernesto Essi, a Bregazzana, troverete bancarelle di prodotti a km zero dove acquistare formaggi di capra freschissimi, miele e altri prodotti locali. Il Mercatino di Bregazzana vi aspetta dalle 10.00 alle 18.00. Tutte le informazioni

GAVIRATE – Seconda domenica sul lungolago per l’appuntamento con l’amatissima Sagra della Zucca. Tutte le informazioni

LUINO – Luino DiVino, il festival d’autunno giunto alla sua 2ª edizione, riempie le vie del centro di sapori e tradizioni. Tutte le informazioni

VARESE – L’11 e il 12 ottobre 2024 torna la 29ª edizione della Festa del Mosto al Circolo di Casbeno, in Via Milazzo 35, Varese. Due serate all’insegna della musica dal vivo, delle castagne e delle bancarelle con prodotti tipici del territorio. Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 12 e domenica 13 ottobre, da Agricola, troverete tutto il reparto animali scontato del 20%: giochi, alimenti, cuscineria e accessori vari. Tutte le informazioni

EVENTI

GIORNATE FAI D’AUTUNNO – Le aperture in Provincia di Varese. Dal Castello Visconteo alla caserma dei Vigili del Fuoco, sono tante e diverse le aperture in provincia di Varese per il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Risate, rockabilly e buoni sapori per il compleanno del Circolo Quarto Stato di Cardano. Da venerdì a domenica tre giorni di appuntamenti per festeggiare il 13esimo anno di attività – Tutte le informazioni

CASTELVECCANA – Anche la chiesa di San Genesio di Castelveccana nelle Giornate Fai d’Autunno. La Parrocchia di Domo è stata inserita fra i luoghi che è possibile visitaresSabato 12 e domenica 13 ottobre. La visita sarà guidata a cura dei volontari del FAI – Tutte le informazioni

VARESE – Con le giornate FAI d’Autunno il Santuario di Santa Maria della Gioia di Varese svela i suoi segreti. Un gioiello di architettura moderna apre le porte ai visitatori con visite guidate e una conferenza – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Il ritorno del Pedibustis. Il cammino delle 9 chiesette di Busto Arsizio tra arte e musica. Il 12 e 13 ottobre, l’iniziativa offrirà un itinerario di 20 km tra chiese e monumenti nascosti della città, con visite guidate, musica dal vivo e credenziali per i partecipanti – Tutte le informazioni

VARESE – Mediterranea Saving Humans arriva anche a Varese. Venerdì 11 ottobre dalle 9.00 alle 19.00 saremo in piazza Monte Grappa, le/gli attiviste/i incontrano le/i cittadine/i per presentare e condividere i suoi progetti – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – A Gorla Minore, sotto le scalette che collegano il paese al fondovalle, una giornata dedicata alla Gorla in bianco e nero, a quando il trenino della Valmorea fischiava in Valle Olona. Polenta, mestieri di una volta e la possibilità di inviare cartoline dopo averle scritte con inchiostro e calamaio

COCQUIO TREVISAGO – Alla biblioteca di Cocquio Trevisago si “Gioca con la Storia!”. In collaborazione con il progetto iStoria, portiamo i giochi da tavolo e giochi di ruolo per riscoprire la storia come nessuno l’ha mai raccontata – Tutte le informazioni

VARESE – Cinema d’avanguardia e musica del XX Secolo, a Varese una serata dedicata a Russolo.L’ppuntamento, all’interno di “Domenica di Carta” è organizzato da NoMus e si terrà domenica 13 ottobre presso i Magazzini Tumiturbi – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Sostenibilità, caccia al tesoro e coro di 20 voci femminili nella domenica del Giusto InPerfetto. Appuntamento per il 13 ottobre dalle ore 10 per le attività della manifestazione di Castello Cabiaglio – Tutte le informazioni

BRINZIO – Annullo filatelico per i 150 anni del Club Brinziese. Domenica 13 ottobre, dalle ore 11:00 alle 17:00, appuntamento in Via Sasselli 1, presso la Sede Sociale del Grupp, nello spazio filatelico allestito da Poste Italiane – Tutte le informazioni

CAIRATE – Una giornata di sensibilizzazione sull’autismo con Cairate in Blu. Sabato 12 ottobre al Parco del Monastero l’evento organizzato dall’Assessorato ai Servizi Sociali e dall’Assessorato alla Cultura – Tutte le informazioni

FESTE, SAGRE E CASTAGNATE

ALBIZZATE – Ad Albizzate è sempre festa. Questo weekend un mix di eventi tra quelli ormai tradizionali e alcuni invece proposti per la prima volta – Tutte le informazioni

GEMONIO – Polenta in festa a Gemonio con la Pro Loco. Domenica 13 ottobre al parco di via Curti la 14a edizione dell’evento gastronomico dedicato a un piatto tipico tra i più amati – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – A Erbamolle è arrivato l’autunno, si fa festa con le castagne. Appuntamento domenica 13 ottobre nello spazio verde accanto alla bella chiesetta. Cucina come sempre affidata all’associazione Santa Caterina – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Castagnata 2024 a Casciago: appuntamento il 13 ottobre alla Chiesa di Sant’Eusebio. Domenica 13 ottobre dalle 14.30. Sarà un pomeriggio dedicato ai sapori autunnali, dove i partecipanti potranno gustare castagne, dolci tipici e il caratteristico vin brulé, in un’atmosfera conviviale e festosa – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Castagnata all’oratorio di Brunello con il Gruppo Alpini. Il programma della giornata prevede l’inizio alle 12 con un pranzo autunnale e nel pomeriggio animazione per bambini offerta dalla Pro Loco di Brunello – Tutte le informazioni

GALLARATE – Per l’Oktoberfest a Gallarate Piazza Guenzati si trasforma in una piccola Monaco di Baviera. La festa in arrivo nel weekend del 12 e 13 ottobre: in piazza boccali di birra, piatti tipici tedeschi, musica e i caratteristici striscioni della festa bavarese – Tutte le informazioni

LUVINATE – Al Poggio di Luvinate arriva la castagnata dell’Associazione Amici del Campo dei Fiori. L’evento sarà un’occasione per assaporare caldarroste, salamelle e torte in compagnia, con la partecipazione aperta a tutti, compresi soci e simpatizzanti – Tutte le informazioni

LIBRI

VARESE – Ermezio a Varese: con il Premio Chiara il libro “Non me la bevo”. Uno dei più apprezzati divulgatori italiani in campo enogastronomico presenterà il suo nuovo libro a Villa Recalcati – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Come un soffione”, le poesie di Silvia Primi alla Galleria Boragno. Il ricavato dalle vendite del libro nel corso della serata sarà devoluto alla onlus Pollicino – Tutte le informazioni

ARONA – Ad Arona un weekend di cultura: tra gli eventi l’incontro con la scrittrice Francesca Giannone. E poi mostre, spettacoli e mercatini. Un ricco fine settimana nella cittadina del Basso Verbano – Tutte le informazioni

GALLARATE – L’anteprima di Duemilalibri porta a Gallarate Claudio Bisio scrittore. L’attore presenta il suo primo romanzo, “Il talento degli scomparsi”. Una “preview” delle giornate del libro e dell”autore che inizieranno poi a novembre – Tutte le informazioni

INCONTRI

VARESE – Il corpo della Bibbia: le scoperte dei rotoli del Mar Morto: conferenza al De Filippi di Varese. Una serata dedicata non solo all’archeologia di un luogo particolare della Terra Santa come il sito di Qumran, ma anche e soprattutto la comprensione di come si è formato e composto il Canone biblico in uso oggi – Tutte le informazioni

CUVIO – Mario Rigoni Stern e il suo amore per la montagna: serata culturale a Cuvio. L’incontro si inserisce in una nuova proposta culturale che prende il nome di “La casetta dei libri”, un’iniziativa della Pro Loco di Cuvio e dell’Associazione Momenti Musicali – Tutte le informazioni

ANGERA – Testimonianze di fede e di dono: ad Angera una serata dedicata a Chiara Corbella Petrillo. Sarà la sorella di Chiara, Elisa, a raccontare la vita e le scelte della giovane donna per la quale è stata aperta una causa di beatificazione. L’appuntamento è per l’11 ottobre alle 21 alla chiesa di Sant’Alessandro – Tutte le informazioni

VARESE – Amalia Ercoli Finzi a Varese per il Premio Chiara. Appuntamento a Villa Andrea con una delle personalità più importanti al mondo nel campo delle scienze e tecnologie aerospaziali – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

GALLARATE – L’arte in casa: al museo Maga di Gallarate due mostre per raccontare il design. “Arte e design. Design è arte” e Hyperdesign sono i due percorsi che accompagneranno dal 13 ottobre 2024 al 5 marzo 2025, tra retrospettiva storica e nuove ricerche – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Linens & Skin”, le fotografie di Ellie Ivanova in mostra a Gallarate. La mostra è organizzata dalla Pro Loco di Gallarate in occasione della Giornata del Contemporaneo, è visibile nella loro sede dal 7 ottobre fino al 17 ottobre – Tutte le informazioni

CERRO DI LAVENO MOMBLLO – Il Premio MIDeC celebra la ceramica contemporanea: mostre ed eventi al museo di Cerro. Sabato 12 ottobre Premio MIDeC inaugura nelle sale del Museo un ricco programma di eventi dedicati al Design Ceramico con mostre che vedono protagonisti i vincitori e i menzionati della scorsa edizione del Premio – Tutte le informazioni

BESOZZO – A Besozzo “Zeitgeist”, un evento per esplorare nuovi linguaggi artistici attraverso performance dal vivo. Evento organizzato dall’inedito collettivo di artisti – italiani ed internazionali – che fonde diverse discipline creative in una mixité senza precedenti – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno la mostra “Attimi” di Stefania Speroni. Venerdì 4 ottobre alle 18 sarà inaugurata la mostra fotografica che resterà aperta fino a domenica 13 – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

BRUSIMPIANO – Appuntamento per domenica 13 ottobre al Teatro Soms con lo spettacolo “Dudù nella preistoria” nell’ambito della rassegna teatrale itinerante “Terra e Laghi” del Teatro Blu – Tutte le informazioni

SOMMA LOMBARDO – “Anatomia di una caduta” al cineforum dell’Auditorium di Somma Lombardo. È il secondo titolo della rassegna di film introdotti e commentati proposti nella sala della comunità in via Mameli – Tutte le informazioni

MUSICA

VARESE – Il maestro Gianluca Muzzolon completa l’esecuzione delle suite di Bach. Appuntamento alla Fondazione Marcello Morandini con il concerto che conclude la seconda parte dell’esecuzione delle le suite n. 2, n.4, n.6 – Tutte le informazioni

TURATE – Musica e cinema insieme a Turate con “I Love Cinema Rock 2”. Una serata ricca di performance emozionanti prodotti da un’iconica band di ben 11 elementi e momenti nostalgici dei film più amati – Tutte le informazioni

BRINZIO – Secondo appuntamento a Brinzio con gli Antichi Organi 2024. La chiesa parrocchiale dei SS Pietro e Paolo (piazza Galvaligi) è onorata di essere parte del cartellone concertistico che dal 1981 valorizza gli organi della provincia di Varese, “patrimonio d’Europa” – Tutte le informazioni

VARESE – A Varese per i 50 anni della Fism il Concerto dell’Orchestra Sinfonica Esagramma. Con questo evento le oltre 160 scuole dell’infanzia varesine aderenti alla Fism, la Federazione Italiana Scuole Materne dopo le recenti celebrazioni a Roma festeggiano cinquant’anni di servizio a favore del primato delle bambine e dei bambini – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – I Cheap Wine a Lonate Ceppino per il secondo concerto di “Autunno Visionario” – Tutte le informazioni

GORLA MINORE – Musiche dal mondo con Amadeus nella Chiesa di S. Lorenzo a Gorla Minore. Evento nella serata di sabato 12 ottobre ore 21 – Tutte le informazioni

MILANO – “Un uomo chiamato Bob Dylan”, lo spettacolo in Triennale a Milano. Frammenti di vita, di opere e “miracoli” del leggendario songwriter americano in un suggestivo spettacolo di racconti, suoni e visioni – Tutte le informazioni

NATURA

ESCURSIONI – Un’escursione (gratuita) nella “macchina del tempo” del Monte Orsa, dalle trincee fino ai dinosauri. L’associazione EnvironMental organizza per il 12 ottobre un’escursione con Antea Franceschin tra le trincee della Prima Guerra Mondiale ed i fossili custoditi nelle rocce del Monte Orsa. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

SOLIDARIETA’

VARESE – FitaxTe 2024: tre spettacoli per la rassegna benefica teatrale. L’intero ricavato sarà devoluto ad Anemos Lombardia per supportare economicamente i progetti contro la violenza – Tutte le informazioni

SPORT

VARESE – Sport, famiglie, cultura: è il fine settimana della Varese City Run. Venerdì 11 ottobre le Pulciniadi apriranno il calendario del weekend che vedrà diversi eventi tra stadio “Franco Ossola”. Domenica 13 le cinque gare, dalla mezza maratona Fidal alle gare non competitive – Tutte le informazioni

MACCAGNO – sabato 12 ottobre, in collaborazione con Sport senza Barriere ci sarà una camminata solidale, i cui proventi andranno a realizzare il nuovo parco giochi per i bimbi a Graglio, in Veddasca

ANGERA – Sport, colori, musica e convivialità per la Festa alla Casetta Pop di Angera. Sabato 12 ottobre si inaugura il nuovo murale. Per l’occasione ping pong, calcio e pallavolo, musica dal vivo, baratto e colori per dipingere la Casetta pop – Tutte le informazioni

BAMBINI

Domenica c’è la Giornata della Meraviglia da festeggiare in piazza per il diritto alla pace di tutti i bambini del mondo.

E poi per tutto il weekend anche castagnate, spettacoli, giochi e tanti laboratori, in natura e nei musei con F@mu, la giornata delle famiglie al museo

COSA FARE A SARONNO E DINTORNI – Cosa fare nel weekend dell’11, 12 e 13 ottobre. Feste d’autunno e sapori dal mondo, un festival sul lavoro di Generazione Zero, musica dal vivo, mostre e proposte per i più piccoli. Anche nel fine settimana di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 ottobre a Saronno e dintorni tante iniziative per tutti i gusti e tutte le età – Gli appuntamenti

COSA FARE SUL LAGO MAGGIORE – Cosa fare nel weekend dell’11, 12 e 13 ottobre. Un weekend dalle atmosfere autunnali con polenta, castagne e piatti tipici ma anche mostre e spettacoli. All’Isola Pescatori va in scena Gente di lago e di fiume per gli appassionati riparte il Treno del Foliage – Gli appuntamenti