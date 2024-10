I Cheap Wine a Lonate Ceppino per il secondo concerto di “Autunno Visionario”

Secondo concerto di “Autunno Visionario”, sabato 12 ottobre, in quel del Black Inside di Lonate Ceppino. La rassegna di rock, blues e roots che vede Fabio Baietti nelle vesti di curatore artistico e Paolo Zangara in quelle di “maestro di cerimonie” è partita nel migliore dei modi.

L’insperato “tutto esaurito”, registrato con il live di Edward Abbiati & the Rattling Chains, ha creato una notevole aspettativa nei numerosi appassionati di musica live. La migliore occasione per mantenere viva la loro attenzione sui concerti di Autunno Visionario é il ritorno, dopo parecchi anni, in provincia di Varese dei pesaresi Cheap Wine.

Il quartetto capitanato dai fratelli Marco (voce e chitarre) e Michele Diamantini (chitarra elettrica), assecondati dalla solida sezione ritmica, composta da Alan Giannini (batteria) e Andrea Giaro (basso) è, fin dall’esordio nel lontano 1997; assoluto punto di riferimento nel panorama del rock indipendente in Italia. Proprio nella nostra terra, i Cheap Wine sono subito assurti ad “oggetto di culto” per poi allargare, nel corso degli anni e dopo una dozzina di dischi, in modo esponenziale la schiera dei loro fan. Così fedeli nel peregrinare con la band nei locali del Nord Italia da ridefinirsi “WineHeads”, nome che prende spunto dai “DeadHeads”, seguito itinerante dei leggendari Grateful Dead.

Un’occasione unica per riascoltare i cavalli di battaglia della band, tratti da dischi di clamorosa intensità come “Crime stories”, “Freak show” e “Spirit”, nonché i brani dell’ultimo “Yell”, uscito esattamente due anni fa e che riporta le sonorità al rock più elettrico e “tagliente” della loro ampia discografia.

Le liriche “politicamente visionarie” di Marco Diamantini, unite al virtuosismo chitarristico, mai sopra le righe, di Michele “Roccia” Diamantini sono il punto di partenza per concerti ad alto tasso di partecipazione emotiva e dalla durata sempre legata all’atmosfera che si crea nel locale.

Le prenotazioni già confermate fanno presagire una serata memorabile per questo evento in esclusiva per la Lombardia.