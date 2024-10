Cinema d’avanguardia e musica del XX Secolo, a Varese una serata dedicata a Russolo

“Cinema d’Avanguardia e musica del XX Secolo. Russolo a Parigi: Documenti dagli archivi NoMus su Russolo e il Rumorarmonium”. Questo il titolo dell’appuntamento in programma a Varese, al TuMiTurbi.

Il primo appuntamento, all’interno di “Domenica di Carta” organizzato da NoMus, si terrà domenica 13 ottobre presso i Magazzini Tumiturbi in via De Cristoforis 5, Varese, alle ore 17. L’evento sarà incentrato sulle connessioni tra Luigi Russolo, figura di spicco del futurismo italiano, e il panorama culturale parigino, con un focus sul suo innovativo strumento, il Rumorarmonium.

La curatrice, Maria Maddalena Novati, introdurrà l’incontro presentando i documenti d’archivio conservati da NoMus relativi a Russolo e al progetto per la costruzione dello strumento. Il pubblico avrà l’opportunità di conoscere materiali inediti e scoprire come Russolo sia stato una figura influente nella scena musicale e cinematografica dell’avanguardia francese, soprattutto grazie alla sua partecipazione al leggendario Studio 28 di Parigi. L’evento offrirà uno sguardo approfondito su come la musica futurista si sia intrecciata con il cinema sperimentale d’oltralpe.

A seguire “Carta, sesso, forbice”. Proiezioni e musica dal vivo a cura di Mauro Piccinini e del Collettivo Méliès. L’evento prosegue con una presentazione dedicata al cinema d’avanguardia francese degli anni Venti, accompagnata da musica dal vivo. Mauro Piccinini introdurrà due opere di Eugène Deslaw, “Montparnasse” e “La marche des machines”, che verranno proiettate con l’accompagnamento musicale dal vivo del Collettivo Méliès. Queste proiezioni rappresentano un tributo al dialogo tra suono e immagine tipico delle sperimentazioni artistiche dell’epoca.

La serata culminerà con la proiezione del celebre “Ballet mécanique” di Fernand Léger, accompagnato dalla musica di George Antheil, recentemente ritrovata su un rullo di pianola, in occasione del centenario di quest’opera. Questo capolavoro segna un momento cruciale nella storia del cinema e della musica d’avanguardia, proponendo un dialogo tra ritmi meccanici e sonorità futuriste.

L’intera serata, della durata di circa due ore, si concluderà alle 19:00 con un momento conviviale durante il quale i partecipanti potranno continuare il confronto e riflettere sui temi trattati. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Hamlet, Filmstudio 90 e patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, offre un’occasione imperdibile per esplorare l’intersezione tra musica, cinema e avanguardia, celebrando il contributo del Futurismo alle arti visive e sonore del XX secolo.