Musiche dal mondo con Amadeus nella Chiesa di S.Lorenzo a Gorla Minore

Evento nella serata di sabato 12 ottobre ore 21 presso la Chiesa di S.Lorenzo a Gorla Minore: MoSaIC – Musiche dal Mondo.

In occasione del mese della filantropia della provincia di Varese promosso dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, Amadeus organizza uno spettacolo con musiche arrangiate per Coro e Orchestra dalla tradizione europea e internazionale, strumenti e immagini ad accompagnamento rappresentative delle diverse realtà del Mondo. L’evento oltre ad aderire alla campagna 30 giorni per donare, fa parte della XV Stagione Itinerari Musicali di Amadeus.

L’ingresso è fino ad esaurimento posti ed è possibile prenotare sul sito di Amadeus www.ensembleamadeus.org.