A Masterchef ospite Amanda Eriksson, chef stellata svedese con il cuore a Travaino

L’ospite della semifinale di Masterchef Italia parlerà un po’ svedese e un po’ Varesotto. A testare le capacità dei cinque aspiranti chef rimasti in gara (Anna, Franco, Jack, Mary e Simone) sarà infatti Amanda Eriksson, svedese di origine, che con Cristian Scalco, sommelier originario di Travaino, frazione di Caronno Varesino ha aperto il Wood Restaurant a Cervinia, in Val d’Aosta, ottenendo la Stella Michelin nel 2023.

Con lei ci sarà Eleonora Riso, vincitrice dell’ultima edizione di MasterChef Italia, e Niccolò Califano, quinto classificato della stessa edizione.

I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli testeranno i concorrenti nell’esterna al tre stelle Michelin “Quattro Passi” di Nerano, in Campania, dello Chef Patron Antonio Mellino e con l’Invention Test con Amanda Eriksson.

Nata in Lapponia, ad Älvsbyn, nel Nord della Svezia, vive in Italia dal 2004. Al Wood Restaurant a Cervinia mescola i piatti della tradizione svedese con quella del territorio in cui lavora, la cucina valdostana.