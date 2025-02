Che fare con i bambini nel weekend del 7, 8 e 9 febbraio a Varese e nel Varesotto

La Giornata dei calzini spaiati venerdì apre questo weekend di nuvole e pioggia con un mondo di colori. In programma poi tra sabato e domenica tanti spettacoli e storie da raccontare, tra primi amori – in vista di San Valentino – e grandi amicizie.

In programma anche giochi e laboratori per piccolissimi e iniziative dedicate alle mamme e ai papà.

SPETTACOLI

GALLARATE – Sabato 8 febbraio al Teatro delle Arti va in scena lo spettacolo Gli stivali di Amanda, una storia divertente, poetica e dal profumo di paglia per imparare a crescere insieme – Lo spettacolo

VARESE – Domenica poeriggio a Spazio Yak va in scena lo spettacolo per bambini La bianca, la blu e la rossa (foto sopra), che racconta anche ai più piccoli la forza della libera espressione, della creatività e della capacità di uscire dagli schemi – L’evento

VARESE – Domenica pomeriggio per la rassegna CinemaKids al Nuovo va in scena il film d’animazione Buffalo kids, dove i fratelli irlandesi Tom e Mary assiema all’americano Nick, in sedia a rotelle, sono tutti e tre coinvolti in splendide avventure – Il film

SESTO CALENDE – In occasione del Festival della MeravigliAlma, si segnala l’evento “Raccontami la luna”, una suggestiva conferenza-spettacolo di astronomia e musica in programma sabato 8 febbraio 2025, alle 18.00, al Centro Studi Angelo dell’Acqua – L’iniziativa

STORIE

TRADATE – Storie di stelle innamorate in EcoPlanetario il 9 febbraio per la nuova domenica di Porte aperte al Centro didattico scientifico del Parco Pintea. Dalle ore 14 nuove esplorazioni della natura dell’area protetta e uno speciale viaggio per piccoli astronauti dai 9 anni – L’iniziativa

VENEGONO INFERIORE – Venerdì 7 febbraio alle ore 16.45 in occasione della Giornata dei Calzini spaiati in biblioteca c’è Divoriamo parole, lettura per tutti i bambini dai 6 anni – La locandina

CASTIGLIONE OLONA – JERAGO CON ORAGO – Sabato mattina nelle biblioteche letture per Piccoli lettori forti da 0 a 6 anni con i volontari di Nati per leggere – Scopri di più

BESOZZO – Domenica l’Amministrazione comunale organizza un pomeriggio dedicato al mondo del fantasy rivolto ai giovani e a tutti gli appassionati del genere in compagnia dello scrittore Roberto Fontana – Qui tutte le info

GIOCHI E LABORATORI

CASTELLANZA – Il nuovo Centro per la famiglia propone un percorso di psicomotricità gratuito ai neonati entro l’anno di età e ai loro genitori, il venerdì mattina alla Corte del ciliegio per favorire lo sviluppo motorio e rafforzare il legame genitore-bambino attraverso il gioco e l’esplorazione – Come partecipare

CASCIAGO – Si intitola Da albero a foresta il laboratorio espressivo con tecniche di arteterapia per la coppia bambino e genitore in programma sabato 8 febbraio alle ore 16 alla Tana dei curiosi – L’iniziativa

CLIVIO – Domenica alle 14.30 l’associazione NaturalisInsubria propone ai bambini una specciale Caccia al tesoro al Museo di Storia Naturale, tra ra misteri da risolvere, rompicapi e codici da decifrare – L’evento

VARESE – In piazza Monte Grappa c’è la Mostra delle Illusioni, un percorso interattivo alla scoperta di installazioni che stimolano e accompagnano alla scoperta dell’illusione ottica – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Serata gratuita sulla disostruzione pediatrica venerdì 7 febbraio all’Auditorium di Sant’Ambrogio, promossa dal Salvagente – Come partecipare

VARESE – Ripartono il 7 febbraio le “Serate Musicali” con i docenti dei Licei Manzoni in scena a Palazzo Estense per un concerto e una raccolta fondi a sostegno dell’associazione TINcontro, per i bimbi della terapia intensiva neonatale – Il programma

VARESE – Una risata per aiutare i bambini delle materne ad imparare l’inglese: appuntamento a Varese con Ridere per fa sorridere – Laugh to make people smile, serata benefica del Rotary Club Varese Ceresio venerdì 7 febbraio – Qui tutte le info

GORLA MINORE – Il nuovo Centro per la famiglia della Valle olona propone ai neogenitori un ciclo di 5 incontri di Massaggio infantile Aimi il sabato mattina nel salone dell’asilo nido Arcobaleno – Scopri di più

ISCRIZIONI – Le famiglie hanno tempo sino a lunedì 10 febbraio per iscrivere i figli che cambiano scuola al prossimo anno scolastico 2025-2026- Speciale Orientamento scolastico

