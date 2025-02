Una risata per aiutare i bambini delle materne ad imparare l’inglese: appuntamento a Varese

“Ridere per fa sorridere – Laugh to make people smile”. Un titolo semplice, ma significativo, quello scelto dai soci del Rotary Club Varese Ceresio per lo spettacolo teatrale in programma venerdì 7 febbraio, alle 20.30, al Cinema Teatro Nuovo di Varese, in Viale dei Mille 39.

Si tratta di una nuova iniziativa benefica voluta dal club presieduto da Roberto Ballardini con il coinvolgimento degli altri Rotary Club della provincia di Varese e il patrocinio del Comune di Varese.

Sul palcoscenico salirà Renato Converso con i suoi comici provenienti da “La Corte dei Miracoli”.

Lo spettacolo di cabaret si propone di raccogliere fondi che saranno devoluti alla realizzazione del progetto: “Inglese per i bambini delle scuole materne della provincia di Varese”. Sono a

disposizione i biglietti con una offerta di Euro 20. Per info 335/6044623.