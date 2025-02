Che fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 7, 8, 9 febbraio

Dai mappamondi seicenteschi a Palazzo Branda Castiglioni alla prima italiana di “Quello che le donne non dicono” della compagnia Al Borde in scena a Materia

I mappamondi seicenteschi di Palazzo Branda Castiglioni tornano a splendere a Castiglione Olona. Paola Bertaglia racconterà le metodologie di approccio al restauro che hanno reso possibile riscoprire ed evidenziare elementi storici e artistici di notevole pregio. “Quello che le donne non dicono”: il teatro di Al Borde in scena a Materia. Sabato 8 febbraio alle 21.00, il nuovo spazio libero di VareseNews ospita uno spettacolo teatrale che affronta le voci silenziose delle donne. Seguiranno tre Elaboratori tematici, con il gran finale il 15 marzo. Ultime settimane delle mostre dedicate al design al Museo maga. “Arte e design. Design è arte” e Hyperdesign sono i due percorsi che accompagneranno il pubblico fino al 2 marzo 2025, tra retrospettiva storica e nuove ricerche.

ALBIZZATE – La Street Food Parade, in collaborazione con Il Circolo di Albizzate – The Family, vi invita a un viaggio nei sapori autentici dell’Emilia Romagna con un protagonista assoluto: lo gnocco fritto. Appuntamento al 7 al 9 febbraio – Tutte le informazioni

BISUSCHIO – Il 7 febbraio alle ore 21.00, il Cinema San Giorgio di Bisuschio ospiterà un incontro dedicati all’Intelligenza Artificiale (IA) per capirne funzionamento e potenzialità – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato 8 e domenica 9 febbraio, Malpensa Benessere propone una vasta gamma di appuntamenti per tutte le età e livelli di esperienza. Dall’incontro con i monaci tibetani, che condivideranno la loro saggezza spirituale, alle sessioni di yoga accessibili a tutti, il programma è pensato per rispondere ai bisogni di un pubblico eterogeneo – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – L’8 e 9 febbraio, Malpensa Fiere ospiterà Expo Elettronica, una mostra mercato dedicata all’elettronica di consumo, con particolare attenzione al retrocomputing e alla sostenibilità. L’evento offre agli appassionati l’opportunità di scoprire componenti elettronici, dispositivi vintage e prodotti ricondizionati, promuovendo l’economia circolare – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sabato 8 e domenica 9 febbraio, presso Malpensa Fiere a Busto Arsizio, si terrà la fiera “Malpensa Mineral&Bijoux”, una mostra mercato dedicata a pietre preziose, minerali, fossili e bigiotteria. L’evento ospiterà circa 50 espositori provenienti da tutto il mondo, offrendo una vasta gamma di minerali, gemme, fossili e oggettistica – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Domenica 9 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello, si terrà l’apertura della Bottega Solidale di Good Samaritan ODV, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali realizzati dalle donne della cooperativa Wawoto Kacel di Gulu, Uganda – Tutte le informazioni

VARESE – Serata gratuita sulla disostruzione pediatrica a Sant’Ambrogio. L’iniziativa rivolta a genitori ed educatori è promossa dal Salvagente venerdì 7 febbraio alle ore 20.45 all’auditorium di via Papi a Varese – Tutte le informazioni

VARESE – Una risata per aiutare i bambini delle materne ad imparare l’inglese: appuntamento a Varese. Serata benefica del Rotary Club Varese Ceresio venerdì 7 febbraio – Tutte le informazioni

VENEGONO SUPERIORE – A Venegono Superiore la cassoeula con gli Alpini. Appuntamento con il classico piatto del nostro territorio per domenica 9 febbraio – Tutte le informazioni

MEDICINA – A Radio Missione Medicina si parla di cure palliative con il dottor Carlo Grizzetti. Venerdì 7 febbraio alle 11.10 sarà intervistato il dottor Carlo Grizzetti, della struttura complessa cure palliative integrate dell’ospedale di Circolo Varese, Asst-Settelaghi – Tutte le informazioni

VARESE – La comunità di Bosto, uno dei rioni più centrali di Varese, si prepara a vivere come da tradizione un intenso fine settimana di celebrazioni in onore di Sant’Imerio: l’evento, che quest’anno si terrà sabato 8 e domenica 9 febbraio, sarà come sempre un momento di devozione e convivialità – Tutte le informazioni

VARESE – “Serate Musicali”: i docenti del Liceo Manzoni tornano in scena.Il primo dei cinque eventi in programma sarà venerdì 7 febbraio al Salone Estense con il duo formato da Claudio Maccari e Paolo Pugliese – Tutte le informazioni

VIGGIÙ – La Filarmonica “Puccini” di Viggiù celebra la tradizione con il Concerto di Ringraziamento. Domenica 9 febbraio (ore 17.00) l’ingresso sarà libero, offrendo a tutti la possibilità di vivere una serata all’insegna della grande musica – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – I giovani all’Opera con “La Bohème” di Puccini. “La Ponchielli” sarà protagonista domenica 9 febbraio al Museo del Tessile a Busto Arsizio con una speciale rappresentazione dell’opera – Tutte le informazioni

CASTRONNO – “Quello che le donne non dicono”: il teatro di Al Borde in scena a Materia. Sabato 8 febbraio alle 21.00, il nuovo spazio libero di VareseNews ospita uno spettacolo teatrale che affronta le voci silenziose delle donne. Seguiranno tre Elaboratori tematici, con il gran finale il 15 marzo – Tutte le informazioni

VARESE – Al Salone Estense di Varese lo spettacolo teatrale “Al di qua del muro”. Una serata di riflessione e memoria in occasione della Giornata della Memoria – Tutte le informazioni

VARESE – Al Miv di Varese arriva “Follemente” con una data speciale. A rendere l’evento speciale sarà il collegamento con il cast in live streaming, alle 20.45 la sera dell’8 febbraio – Tutte le informazioni

VARESE – “Ridere per faR sorridere – Laugh to make people smile”. Un titolo semplice, ma significativo, quello scelto dai soci del Rotary Club Varese Ceresio per lo spettacolo teatrale in programma venerdì 7 febbraio, alle 20.30, al Cinema Teatro Nuovo di Varese. Sul palcoscenico salirà Renato Converso con i suoi comici provenienti da “La Corte dei Miracoli” – Tutte le informazioni

VARESE – Uomo e orso possono convivere? Se ne parla al Cai di Varese. Venerdì 7 febbraio l’incontro con Filippo Zibordi, noto ricercatore e autore di diversi libri sull’argomento – Tutte le informazioni

BESOZZO – Alla biblioteca si impara la lingua e la calligrafia degli Elfi. Domenica 9 febbraio alle 17 l’Amministrazione comunale di Besozzo organizza un pomeriggio dedicato al mondo del fantasy rivolto ai giovani e a tutti gli appassionati del genere in compagnia di Roberto Fontana, scrittore che da diversi anni si dedica alla lingua e alla calligrafia elfica e tiene corsi di scrittura Tengwar – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – “Telos”: Ivano Ceribelli presenta il suo libro, un’avventura tra Gela e il mondo. L’appuntamento con l’autore – “filosofo, pilota e scrittore” – è in Sala Monaco della biblioteca civica – Tutte le informazioni

GALLARATE – Giallo, musica e Lago Maggiore: un pomeriggio con Marco Marcuzzi a Gallarate. Un nuovo appuntamento pomeridiano con “La scintilla”, il calendario culturale promosso da Collana Galerate e Pro Loco Gallarate, insieme ad Adelfo Forni – Tutte le informazioni

VARESE – WuMing 1 e “gli uomini pesce” ospiti a Varese. Proseguono gli eventi del “festiVAlettura”, con l’incontro con il romanziere del celebre collettivo militante WuMing – Tutte le informazioni

VARESE – Dire no all’ingustizia. C’è ancora bisogno di eroi? Il concorso letterario di Giovani in circolo. Ragazzi e ragazze dai 14 ai 35 anni hanno tempo sino al 7 febbraio per partecipare con un proprio testo all’iniziativa in memoria di Calogero Marrone, Giusto tra le Nazioni – Tutte le informazioni

VARESE – “Echi di luce”: Ottorino De Lucchi e Raffaele Minotto in una doppia mostra personale da PUNTO SULL’ARTE. L’affascinante pittura di Ottorino De Lucchi e Raffaele Minotto si fa protagonista indiscussa di “ECHI DI LUCE”, la nuova doppia mostra personale che apre in grande stile l’anno nuovo di PUNTO SULL’ARTE – Tutte le informazioni

GALLARATE – Il design italiano protagonista al Maga fino al 2 marzo. Ancora poche settimane per visitare i due percorsi espositivi che raccontano da un lato l’eccellenza del design storico italiano, e dall’altro, i progetti e i processi del design dopo gli anni zero, con le voci delle nuove generazioni – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Allo Spazio Immagine di Busto Arsizio la mostra di Giovanni Sesia. La mostra sarà visitabile dal 26 gennaio al 9 febbraio 2025 – Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – La mostra “Scossa” da Busto Arsizio a Palazzo Lombardia. L’inaugurazione aperta al pubblico, accompagnata da un aperitivo, si terrà venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 18:00 presso Spazio ISOLASET – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – L’arte dello spaesamento in mostra a Palazzo Marliani Cicogna di Busto Arsizio. Sabato 1 febbraio alle 17 l’inaugurazione. In mostre opere di Vincenzo Zancana, Andrea Ciriminna, Paolo Treni, Brigitta Rossetti, Matteo Suffritti, Marco Rossi, Alex Sala e Pol Palli – Tutte le informazioni

LOZZA – “Voci da Gaza”, a Lozza un viaggio tra immagini, testimonianze e cinema. La Sala Polivalente del Comune (via Cesare Battisti, 3) ospiterà dall’8 al 16 febbraio 2025 un evento di grande rilievo culturale e sociale: una mostra di fotografia, la proiezione di un film e dibattiti per raccontare l’orrore della guerra – Tutte le informazioni

BASKET – Matteo Librizzi si racconta all’oratorio di Biumo Superiore. Il giovane capitano della Openjobmetis Varese è il protagonista dell’incontro di venerdì 7 febbraio (ore 21) “Verso l’alto, nel basket come nella vita” – Tutte le informazioni

OLGIATE OLONA – Aranciolona, una corsa per tutti nel cuore del Parco Medio Olona. L’appuntamento è per domenica 9 febbraio, con partenza libera dalle 8 alle 9.30. Il ritrovo è fissato al Centro Sportivo Gerbone di Olgiate Olona dove ci si potrà iscrivere fino alle 9,25 – Tutte le informazioni

VARESE – Una serata anni ’90 all’Acinque Ice arena di Varese. L’Acinque Ice Arena si accende con la Serata Anni ’90: musica, con luci fluo e pattinaggio sul ghiaccio – Tutte le informazioni

VARESE – Pallacanestro Varese presenta la Heart Night: la partita contro Trento sarà per la prevenzione cardiovascolare. L’iniziativa si terrà in occasione della sfida di domenica 9 febbraio, quando la Openjobmetis Varese affronterà Trento alla Itelyum Arena – Tutte le informazioni