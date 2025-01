“Quello che le donne non dicono”: il teatro di Al Borde in scena a Materia

Sabato 8 febbraio alle 21.00, Materia ospita “Quello che le donne non dicono”, uno spettacolo teatrale della compagnia Al Borde. La tragicommedia, con elementi surreali, mette in scena il famoso speaker radiofonico Ale Mancha, che decide di aprire una finestra per le donne, per permettere loro di esprimere tutto ciò che normalmente rimane taciuto. Ma le voci che entreranno da quella finestra saranno forti, dolorose e inaspettate, sconvolgendo l’equilibrio del protagonista e portandolo a confrontarsi con un universo femminile che ha urgente bisogno di essere ascoltato.

Lo spettacolo si inserisce in un ciclo di incontri e laboratori tematici che si terranno a Materia, con l’obiettivo di esplorare le difficoltà e le dinamiche invisibili delle relazioni e dei non detti all’interno (o a causa) del rapporto di coppia. Dopo la messa in scena del 8 febbraio, seguiranno tre laboratori:

– Venerdì 14 febbraio, ore 17:30: un laboratorio attivo e interattivo che punta sul confronto, l’elaborazione e l’ascolto, che permetterà di fare affiorare il “non detto’’ e di affrontarlo in gruppo mantenendo l’anonimato, con la supervisione di una psicoterapeuta del gruppo Cart Onlus.

– Venerdì 21 e 28 febbraio, ore 17:30: un laboratorio tematico su ciò che le donne non dicono all’interno (o a causa) delle relazioni di coppia.

Tutto culminerà il 15 marzo, quando sarà messo in scena lo spettacolo conclusivo, che prenderà spunto dalle riflessioni emerse nei laboratori.

