Uomo e orso possono convivere? Se ne parla al Cai di Varese

Una serata per discutere di uomo e natura accompagnati da Filippo Zibordi, noto ricercatore e autore di diversi libri sull’argomento. Ci presenterà gli aspetti scientifici del progetto di reintroduzione dell’orso in Trentino e ci aiuterà a capire il nostro ruolo all’interno di un mondo fragile e in continuo movimento.

Un appuntamento assolutamente imperdibile!