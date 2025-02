A partire da venerdì 7 marzo e per quattro venerdì, la Camera Condominiale di Varese ha in programma un corso di introduzione alla gestione immobiliare, dedicato agli studenti di classe quinta dell’Istituto Stein di Gavirate e per chiunque desideri approfondire la gestione di un condominio.

Questo corso è pensato per studenti di quinta superiore e per chiunque desideri conoscere di più sul funzionamento della gestione di un condominio. In quattro incontri esploreremo gli aspetti fondamentali della gestione immobiliare, tra cui il ruolo dell’amministratore, i doveri ei diritti dei condomini, la normativa di riferimento e le competenze necessarie per una gestione efficace. Scoprirai come si organizza un’assemblea condominiale, come vengono suddivise le spese e l’importanza di una gestione trasparente.

Il corso si svolgerà presso l’Istituto Stein di Gavirate e verrà presentato venerdì 28 febbraio, dalle 11.40 alle 13.