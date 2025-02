Germano Lanzoni al Miv con il suo nuovo spettacolo “Matto con licenza”

Torna l’appuntamento al Miv, ormai diventato una tradizione annuale, dello spettacolo di Germano Lanzoni, attore e interprete del “Milanese Imbruttito”, ma anche con alle spalle una gavetta ricca di sali e scendi da palchi in tutta Italia da oltre 30 anni.

Germano con i suoi due film “Mollo tutto e apro un chiringuito” e “Ricomincio da Taaac” torna nelle sale del Mulstisala Impero Varese per il suo nuovo spettacolo live MATTO CON LICENZA uno show che come sempre regala emozioni, risate ma anche riflessioni sulla vita tra ieri e oggi accompagnato dai suoi musicisti per ricordare anche lo spettacolo di una volta, il cabaret di ringhiera che a Milano era tanto in voga negli anni passati e che hanno dato vita a molti artisti che oggi sono ormai di fama nazionale.

La data è fissata per martedì 25 febbraio alle ore 21 in sala Giove. A presentarlo come sempre sarà Thomas Incontri conduttore televisivo, ma sopratutto amico di lunga data dello stesso Germano e che da circa tre anni collabora con lo stesso Miv come direttore artistico portando qualche evento live che possa andare oltre le grandi e importanti proiezioni dei film nazionali e internazionali che lo stesso multisala riesce a garantire e regalare a tutto il territorio varesino.