Filippo Turconi continua a convincere: secondo nella Torino-Biella

Prosegue l’ottimo momento di forma di Filippo Turconi, il giovane corridore varesotto in forza alla VF Group Bardiani. Turconi, 19 anni, ha conquistato il secondo posto nella Torino-Biella, gara di categoria minore nella quale però erano impegnati diversi giovani talenti del ciclismo internazionale.

L’ordine d’arrivo si è deciso al termine di uno sprint serratissimo: vittoria per il danese Kasper Andersen (Swatt Club) per una questione di centimetri su Turconi e sul francese Antoine Raugel, entrambi ben più esperti del portacolori della VF Bardiani. I tre, con l’altro danese Lock, hanno anticipato di pochi metri il gruppo principale forte di una dozzina di unità.

Il risultato colto da Turconi si inserisce in una primavera decisamente positiva per il giovane cresciuto nel vivaio della Bustese Olonia e già dall’anno scorso nel giro del team diretto dalla famiglia Reverberi. Filippo si è distinto addirittura alla Milano-Sanremo quando era il più giovane al via ed è stato protagonista di una lunga fuga; poi per lui è arrivato il successo in solitaria nel Trofeo Piva di Col San Martino, una importante prova internazionale U23.

La VF Group lo ha quindi impiegato in altre competizioni della massima categoria giovanile (ma Turconi è nettamente sotto il limite) in cui il corridore varesotto ha mostrato grande regolarità nelle posizioni di testa: quarto a San Vendemmiano e al Palio del Recioto, ottavo nel GP Liberazione e ora, appunto, secondo di un soffio a Biella.

Nei prossimi giorni Turconi dovrebbe tornare in gruppo con i professionisti con un doppio appuntamento sulle strade del Belgio con la Freccia delle Ardenne e la Famenne Ardenne Classic. Corse importanti per lui in chiave futura nelle quali sarà a disposizione dei compagni di squadra.