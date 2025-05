Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 30, 31 maggio e 1 giugno

Il primo fine settimana di giugno offre un ricco calendario di eventi in tutta la provincia di Varese. Dalle sagre gastronomiche alle mostre d’arte, passando per concerti, escursioni e attività per famiglie, c’è qualcosa per tutti i gusti. Ecco una selezione degli appuntamenti da non perdere. Sostenibile compie 18 anni: festa e musica a Busto Arsizio per celebrare l’impegno sociale e ambientale. Dal 30 maggio al 9 giugno, Buguggiate celebra la 27ª edizione della festa di Erbamolle, Varese Beer Festival quattro giorni dedicati alla birra artigianale. Da venerdì 31 maggio a lunedì 2 giugno torna la grande rassegna cittadina dedicata a malti e luppoli. Nel programma 12 birrifici, food truck, musica e calcio con la finale di Champions.

EVENTI

CASSANO MAGNAGO – A Cassano Magnago un fine settimana con il profumo di arrosticini e il sapore della pasta cacio e pepe. Dal 30 maggio al 2 giugno, l’area feste di Cassano Magnago ospita una sagra dedicata agli arrosticini e alla pasta cacio e pepe. Un’occasione per gustare specialità culinarie accompagnate da musica e intrattenimento – Tutte le informazioni

VARESE – Al Sacro Monte di Varese il Giubileo degli amministratori locali della Diocesi di Milano. Il programma prevede il ritrovo alle ore 10.00 all’inizio della Via Sacra (Prima Cappella nei pressi di Piazza Montanari) e sarà arricchito dalla presenza e dall’intervento dell’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini – Tutte le informazioni

CASTELLO CABIAGLIO – Passi di consapevolezza: un’esperienza immersiva nell’autismo a Castello Cabiaglio. Venerdì 30 maggio alle ore 21 in sala consiliare una serata condotta dall’equipe multidisciplinare della coop Punto&virgola e promossa dalla Comunità montana Valli del Verbano – Tutte le informazioni

VARESE – Open: anche a Varese si festeggia la giornata nazionale degli studi aperti in architettura. Venerdì 31 maggio dalle 17, Varese partecipa alla giornata nazionale degli studi aperti in architettura con l’evento “Open”. Un’opportunità per visitare studi di architettura e partecipare a un aperitivo per favorire lo scambio di opinioni – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Pane in Castello torna a Castiglione Olona con tre giorni di festa e golosità. Dal 31 maggio al 2 giugno, il Castello di Monteruzzo a Castiglione Olona ospita la quarta edizione di “Pane in Castello”, una manifestazione con picnic, laboratori per grandi e piccini e musica dal vivo – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Sostenibile compie 18 anni: festa e musica a Busto Arsizio per celebrare l’impegno sociale e ambientale. Sabato 31 maggio dalle ore 15.00 alle 19.00 il mercatino dell’usato sostenibile di Via Indipendenza 2 apre le porte per un pomeriggio di festa, con musica dal vivo, DJ-set e rinfresco – Tutte le informazioni

BUGUGGIATE – Torna la festa di Erbamolle: un incontro di tradizioni e sapori. Dal 30 maggio al 9 giugno, Buguggiate celebra la 27ª edizione della festa di Erbamolle, una delle sagre più attese della Valbossa, con stand gastronomici, musica e intrattenimento per tutte le età – Tutte le informazioni

BEDERO VALCUVIA – “Sotto il cielo di Bedero”: una serata tra stelle e telescopi. Domenica 1° giugno serata astronomica organizzata dalla Pro Loco di Bedero Valcuvia e dagli amici di Beder Sky Observatory – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Il Rolling Truck Street Food Festival torna a Porto Ceresio: quattro giorni di sapori e musica sul lungolago. Dal 30 maggio al 2 giugno, Piazzale Pozzi a Porto Ceresio ospita il Rolling Truck Street Food Festival, con oltre 20 food truck da tutta Italia, birre artigianali, dj set e la diretta della finale di Champions League – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Alla Galleria Boragno l’evento “Una foto per ricordarti di te con chi non vuoi dimenticare”. Il 31 maggio un’occasione per farsi fotografare da Silvia Gallo Stampino in un ritratto in bianco e nero insieme a famigliari, amici e amori… anche a quattro zampe – Tutte le informazioni

GAVIRATE – Champions League e Spudagianda: tutto il programma della feste delle ciliegie di Oltrona al Lago. Torna l’atteso appuntamento organizzata dal Collettivo Cultura Sport Oltrona-Groppello APS. Si parte sabato 31 maggio alle ore 15.00 con l’apertura ufficiale – Tutte le informazioni

SAGRE, FIERE E FESTE

GERMIGNAGA – Germi-Fest: la festa della birra tra musica, street food e divertimento. Domenica 1 giugno, il Parco Il Boschetto di Germignaga ospita il Germi-Fest, una festa della birra con musica dal vivo, street food e tanto divertimento per tutte le età – Tutte le informazioni

VARESE – Musica, grigliate e incontri: GiugnOK a Varese si presenta “Verso l’alto”. È stata presentata questa mattina l’edizione 2025 di GiugnOk, la storica rassegna che animerà il quartiere di Biumo Superiore dal 30 maggio al 27 giugno – Tutte le informazioni

MORNAGO – Musica e solidarietà nel cuore del paese: Mornago si prepara alla Notte Bianca. Domenica 1 giugno, Mornago celebra la Notte Bianca con musica, solidarietà e intrattenimento nel cuore del paese, coinvolgendo la comunità in una serata speciale – Tutte le informazioni

VARESE – Alla decima edizione della fiera del Des a Varese nasce anche Radio Materia. Domenica 1 giugno, i Giardini Estensi di Varese ospitano la decima edizione della fiera del Des, un evento dedicato all’economia solidale e sostenibile, durante il quale verrà lanciata anche Radio Materia – Tutte le informazioni

VARESE – Varese Beer Festival, i quattro giorni dedicati alla birra artigianale. Da venerdì 31 maggio a lunedì 2 giugno torna la grande rassegna cittadina dedicata a malti e luppoli. Nel programma 12 birrifici, food truck, musica e calcio con la finale di Champions – Tutte le informazioni

MALNATE – Due settimane di musica, spettacoli e condivisione con la 53esima Pre Njmegen. Aprirà mercoledì 28 maggio l’edizione 2025 della classica festa malnatese, che proporrà cenate gastronomiche, eventi e iniziative fino al 15 giugno. Domenica 1 giugno la storica camminata – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

VARESE – “Di bianco e di essenza”, la mostra personale di Lorenzo e Simona Perrone da Punto sull’Arte a Varese. Fino al 31 maggio, la Galleria Punto sull’Arte di Varese ospita la mostra “Di bianco e di essenza”, una personale degli artisti Lorenzo e Simona Perrone che esplora il concetto di purezza attraverso opere inedite – Tutte le informazioni

CISLAGO – A Cislago un viaggio nell’arte sacra: visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve. Un percorso tra arte, fede e storia alla scoperta degli affreschi cinquecenteschi e delle rarissime rappresentazioni mariane nella chiesa di Santa Maria della Neve a Cislago – Tutte le informazioni

VARESE – In mostra a Villa Mirabello il progetto “Sulle acque del tempo” realizzato dagli studenti del liceo Ferraris. Gli studenti della 4a C del Liceo scientifico “Galileo Ferraris” di Varese presentano il loro progetto di PCTO all’interno di una mostra speciale che sarà visitabile dal 31 maggio al 31 agosto – Tutte le informazioni

CUVIO – Alla Piccola Galleria del Disegno di Cuvio l’opera di Viviana Faschi. Venerdì 30 maggio sarà presentata l’opera poetica Tsunami {Desiderio Macchina} di Viviana Faschi, pubblicata in una tiratura limitata di 47 copie numerate da GaEle Edizioni – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – Ai Giardini Estensi, il Teatro Blu presenta l’opera “Butterfly” con Silvia Priori. Sabato 1 giugno, ai Giardini Estensi di Varese, il Teatro Blu mette in scena l’opera “Butterfly” con Silvia Priori, un’emozionante rappresentazione teatrale all’aperto –Tutte le informazioni

TEMPO LIBERO – “Pourparler”: quando il teatro comico di Le Brugole arriva a Casnate con Bernate. Domenica 1 giugno Terra e Laghi 2025, festival realizzato da 19 anni da Teatro Blu di Cadegliano Viconago lo spettacolo della compagnia milanese con Annagaia Marchioro – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – A Germignaga il documentario “No Other Land”. L’iniziativa organizzata dal Comune di Germignaga con il Comitato varesino per la Palestina e il Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano, in collaborazione con le Parrocchie della Valtravaglia – Tutte le informazioni

MUSICA

AZZATE – Un concerto della Repubblica ad Azzate celebra il 2 Giugno. Domenica 2 giugno, Azzate celebra la Festa della Repubblica con un concerto speciale che unisce musica e patriottismo in un evento aperto a tutta la cittadinanza – Tutte le informazioni

VARESE – A Casbeno il saggio di organo e coro del Civico Liceo Musicale “R. Malipiero”. Sul palco gli allievi delle classi di organo e del Coro Nova Vox del Civico Liceo Musicale, diretto da Gabriele Conti, in collaborazione con l’Associazione Organistica Varesina – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Ultimo appuntamento a Busto Arsizio con la 40^ edizione del Festival Chitarristico Internazionale Bustese. La partecipazione al concerto è a offerta libera ma è consigliata la prenotazione che può essere effettuata, fino ad esaurimento posti – Tutte le informazioni

VARESE – Morricone Film History, a Varese la storia del cinema in una performance. un omaggio unico alla carriera di Ennio Morricone, il compositore che ha rivoluzionato la musica per il cinema e lasciato un segno indelebile nella cultura mondiale- Tutte le informazioni

MUSICA – Il Coro e l’Orchestra Masolino Ensemble prosegue la stagione concertistica. Le prossime date del tour, che vedranno impegnati Coro e Orchestra in sedi di particolare pregio artistico e spirituale – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

TRADATE – Un pomeriggio con le api: al Parco Pineta l’evento dedicato agli “impollinatori”. Domenica 2 giugno, il Parco Pineta di Tradate organizza un evento dedicato agli impollinatori, con attività e laboratori per grandi e piccoli per scoprire il mondo delle api e il loro ruolo nell’ecosistema –Tutte le informazioni

SPORT

VARESE – Magia sul Ghiaccio: IceSport Varese porta in scena “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Questo spettacolo rappresenta il culmine di un anno di impegno e passione sul ghiaccio, un’occasione per celebrare il talento e la crescita dei giovani pattinatori della società sportiva varesina – Tutte le informazioni

MINIBASKET – Festa grande a Travedona: gli Young Eagles compiono 25 anni. La società celebra il quarto di secolo con tre giorni di tornei e intrattenimento tra l’oratorio di Travedona e le palestre circostanti – Tutte le informazioni