Si tuffa nel lago e si sente male. Ragazzo soccorso a Ispra ricoverato in gravi condizioni

Nel pomeriggio di domenica 15 giugno, un grave incidente si è verificato a Ispra, in provincia di Varese, nella zona del lungolago Ferdinando Magellano. Secondo le prime informazioni, un ragazzo ha accusato un malore mentre faceva il bagno nei pressi del pontile.

Una barca presente nelle vicinanze si è subito avvicinata dopo che il conducente ha notato alcuni ragazzi agitarsi e chiedere aiuto. È stato proprio il diportista a lanciare un salvagente che ha permesso di recuperare il giovane e trasportarlo fino a riva.

Non sono ancora note le generalità né l’età esatta del ragazzo. Una volta riportato a terra, il personale sanitario ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione. La gravità delle sue condizioni ha richiesto il trasporto in ospedale in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e la centrale operativa emergenze urgenze Soreu dei Laghi. Il tratto di lungolago è stato temporaneamente presidiato per consentire le operazioni di soccorso. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento, e al momento non si esclude alcuna ipotesi.