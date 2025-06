Ciclista investito all’alba a Castiglione Olona

Incidente stradale alle prime luci dell’alba in via Cortina d’Ampezzo, a Castiglione Olona. Un ciclista di 69 anni è stato investito mentre percorreva la strada, per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa Italiana attivata in codice giallo dalla centrale operativa SOREU dei Laghi. Le condizioni dell’uomo sono serie ma non critiche.

Allertata anche la compagnia dei carabinieri di Saronno, incaricata dei rilievi e della ricostruzione della dinamica dell’accaduto.