Comerio ti invita (di nuovo) a cena: il 21 giugno torna la tavolata sotto le stelle

Il 21 giugno Comerio si trasforma in una grande sala a cielo aperto per “Comerio ti invita a cena”: musica dal vivo, giochi per bambini, menù per tutti (anche senza glutine) e solidarietà. Navetta gratuita e parcheggio all’ex Whirlpool con ingresso da via Fidanza

Il centro di Comerio si trasformerà in una grande sala a cielo aperto, con una lunghissima tavolata che percorrerà un’intera via e la possibilità di scegliere tra diversi menù. L’appuntamento è per sabato 21 giugno, quando tornerà “Comerio ti invita a cena”, il grande evento conviviale che, alla sua prima edizione due anni fa, ha richiamato migliaia di persone e lasciato il ricordo di una serata davvero speciale.



Anche quest’anno l’organizzazione è affidata alla Pro Loco, che coordina l’intera manifestazione coinvolgendo enti, associazioni locali e commercianti: Amministrazione Comunale, Fondazione Sacconaghi, Filarmonica, Gruppo Alpini, Gruppo Antincendio e Invenire. Il Comune ha garantito il patrocinio e il pieno supporto operativo.

La serata sarà animata da tanta musica, distribuita in vari punti del paese: in piazza Largo Emilio Ossola si esibirà l’ensemble The Royals Live, nell’area feste sarà Deejay Tommy a far ballare il pubblico, mentre Lorenzo Bertocchi animerà via Garibaldi con la sua musica.

Il 21 giugno non è una data scelta a caso: quel giorno cade il solstizio d’estate, la notte più corta dell’anno. Un momento simbolico, che segna l’inizio della stagione della luce. I bambini, ormai liberi dagli impegni scolastici, potranno vivere appieno l’aria aperta e la magia dell’estate. Proprio per loro, gli organizzatori hanno pensato a uno spazio giochi curato da Equa Ludobus, allestito nell’area feste.

Tra le iniziative già confermate – a cui potrebbero aggiungersene altre – ci sarà anche uno stand informativo a cura di AIC Lombardia APS (Associazione Italiana Celiachia), che offrirà aggiornamenti sulle attività dedicate alle persone celiache. In collaborazione con il ristorante Movida, sarà disponibile anche un menù completamente senza glutine.

“Comerio ti invita a cena” non è solo una serata di festa e convivialità: è soprattutto un’occasione per sostenere le realtà del paese impegnate nel sociale e nell’assistenza. Un evento che unisce divertimento e solidarietà, rafforzando il senso di comunità. Lo scorso anno, purtroppo, la pioggia – in quello che è stato uno dei tre anni più piovosi dal 1965 nel Varesotto – ha costretto a cancellare l’intera manifestazione. Ma la Pro Loco non si è fatta scoraggiare. Con determinazione ha rimesso in moto l’intera macchina organizzativa, con l’obiettivo non solo di ripetere, ma se possibile migliorare il successo dell’edizione 2023.

Infine, un’informazione importante per chi parteciperà: sarà attivo un parcheggio presso l’area ex Whirlpool, grazie alla collaborazione con Fondazione Sacconaghi e Invenire. L’ingresso sarà da via Fidanza. Un servizio navetta gratuito collegherà il parcheggio alla piazza della Chiesa, con corse di andata dalle 18.00 alle 20.30 e ritorno dalle 22.30 alle 23.45.

Dove batte il cuore di una comunità vive un paese, Comerio vive!