Tango argentino: in arrivo sei nuovi laboratori da settembre

A partire da lunedì 22 settembre prenderanno il via sei percorsi suddivisi tra lunedì e mercoledì, pensati per coprire tutte le esigenze e i livelli di preparazione.

Il calendario si apre con domenica 21 settembre per una pratica guidata dalle 19:00 alle 23:00, pensata per chi vuole provare il tango per la prima volta o riprendere confidenza con i passi dopo la pausa estiva. Clicca qui per maggiori informazioni

Le iscrizioni sono aperte: per tutte le informazioni sui corsi di tango, cliccare qui.

Tango argentino (principianti assoluti). Un corso pensato per chi si avvicina al tango argentino per la prima volta. Si impareranno i fondamenti di questa danza partendo dalle basi assolute. A scelta tra il lunedì, dalle 20.00 alle 21.00 o il mercoledì, dalle 20.00 alle 21.00.

Tango argentino (intermedio). Un corso pensato per chi ha già maturato un anno d’esperienza nel tango argentino e desidera approfondire le basi, perfezionare la tecnica e apprendere nuove figure. A scelta tra il lunedì dalle 21.00 alle 22.00, e il mercoledì dalle 21.00 alle 22.00.

Tango argentino (avanzato). Un corso per chi ha già maturato due anni di studio del tango argentino e vuole portare il proprio ballo a un livello ancora più alto. In partenza mercoledì 24 settembre dalle ore 22.00 alle 23.00.

Tango argentino (avanzato 2° livello). Un corso dedicato a chi ha già un’esperienza solida nel tango e desidera perfezionare la tecnica e apprendere figure più complesse. L’appuntamento è il lunedì dalle 22.00 alle 23.00.

I partecipanti saranno guidati dai due insegnanti Maria Luisa Taberini e Victor Santiago Mazza, che durante le lezioni accompagneranno ogni allievo con attenzione e professionalità.