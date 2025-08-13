A Castelseprio torna il medico di base
Assegnato un nuovo medico al paese, inizierà a settembre a operare nell'ambulatorio di via Vecchio Asilo
Sarà la Dott.ssa Chiara Colombo il nuovo medico di base per i cittadini di Castelseprio. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale con una comunicazione ufficiale firmata dal sindaco Silvano Martelozzo, che sottolinea l’importanza di questo risultato ottenuto grazie all’impegno del Consiglio Comunale.
In un periodo in cui molti piccoli comuni faticano a garantire servizi essenziali come l’assistenza sanitaria, la notizia dell’arrivo di un nuovo medico rappresenta un traguardo significativo per Castelseprio. La Dott.ssa Colombo, professionista qualificata, inizierà a ricevere i pazienti a partire dal 1° settembre 2025 presso l’ambulatorio di via Vecchio Asilo.
Il medico sarà presente nei giorni di martedì e giovedì mattina, dalle 9:00 alle 12:00, su appuntamento. Per prenotazioni o richieste di assistenza medica, i cittadini potranno contattare il numero 0331-689606.
«Siamo fiduciosi che saprà garantire un’assistenza medica di qualità ai nostri cittadini» scrive il sindaco in una nota dello scorso 6 agosto. «L’Amministrazione è impegnata a garantire il diritto alla salute e si adopererà per facilitare il passaggio al nuovo medico di base».
Una nota, quella del Comune, che non nasconde le difficoltà nel mantenere attivi i servizi sanitari nei piccoli centri, dove spesso la carenza di personale medico rischia di lasciare intere comunità senza copertura.
Come effettuare la scelta del medico
Per scegliere la Dott.ssa Colombo come medico di base, i cittadini dovranno rivolgersi alle farmacie autorizzate, agli sportelli del distretto sanitario locale oppure seguire le indicazioni presenti sul sito dell’ASST tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico.
L’Amministrazione comunale resta a disposizione per fornire chiarimenti e supporto ai cittadini nel passaggio al nuovo medico.
