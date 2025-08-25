Fumo da un’auto a Castelseprio, vigili del fuoco in azione
Intervento in via San Giuseppe nel pomeriggio di lunedì 25 agosto. Non ci sono feriti né altri veicoli coinvolti
Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di lunedì 25 agosto in via San Giuseppe a Castelseprio. A causare l’intervento è stata un’auto che è stata avvolta dal fumo che fuoriusciva da sotto il cofano.
I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti mettendo in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti né altri veicoli coinvolti.
