Varese News

Saronno/Tradate

Fumo da un’auto a Castelseprio, vigili del fuoco in azione

Intervento in via San Giuseppe nel pomeriggio di lunedì 25 agosto. Non ci sono feriti né altri veicoli coinvolti

auto fiamme castelseprio

Vigili del fuoco in azione nel pomeriggio di lunedì 25 agosto in via San Giuseppe a Castelseprio. A causare l’intervento è stata un’auto che è stata avvolta dal fumo che fuoriusciva da sotto il cofano.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti mettendo in sicurezza l’area. Non si segnalano feriti né altri veicoli coinvolti.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 25 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.