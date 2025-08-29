Incidente in A8, chilometri di coda in autostrada tra Busto e Castellanza
Lo scontro è avvenuto poco dopo le 14.30, coinvolte più persone. Traffico ancora bloccato alle 16
Un incidente stradale ha paralizzato l’autostrada A8 Milano-Varese, in direzione della metropoli: è avvenuto alle 14.30 nella tratta tra gli svincoli di Busto Arsizio e Castellanza, a ridosso di quest’ultimo, dove alle ore 16 si registravano ancora tre chilometri di coda.
Lo scontro ha coinvolto due auto e quattro persone che sono state soccorse dal sistema Areu-118. Nessuna delle persone coinvolte (due uomini di 41 e 45 anni e due donne di 82 e 86) sarebbe in pericolo di vita.
Sul posto sta operando un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, oltre alle pattuglie della Polstrada per rilevare l’incidente e gestire il traffico.
Alle ore 16 il traffico era ancora fermo, con coda che da poco prima dello svincolo di Castellanza si allungava fino allo svincolo Busto-superstrada per Malpensa e anche oltre.
Si registrano anche rallentamenti sulla viabilità ordinaria in prossimità delle uscite e sull’immissione sulla superstrada 336 per Malpensa.
