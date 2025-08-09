Legnano softball, il weekend che vale la stagione
La squadra legnanese si gioca la promozione in Serie A1 a Bollate sotto per 2-0 dopo le due gare casalinghe di settimana scorsa
Dopo aver perso di misura le prime due gare della finale dei playoff di Serie A2 di softball al “Peppino Colombo” domenica scorsa, la Voden Medical Legnano si gioca il tutto per tutto in un weekend che si preannuncia infuocato e non solo per le alte temperature agostane.
Sabato 9 agosto alle 17:00 sul campo del New Bollate (che ha vinto 4-3 in Gara 1 e 1-0 in gara 2) la squadra di coach Argenis Blanco deve necessariamente vincere in gara 3 per sperare di continuare la serie domani. Obiettivo impegnativo, ma non impossibile per le ragazze legnanesi, che nelle prime due gare hanno dimostrato in ogni caso di meritare di essere tra le due migliori squadre italiane della categoria.
«Abbiamo perso le prime due sfide della finale di un punto. Ora andiamo a giocare a Bollate con lo stesso spirito di quando abbiamo giocato qua a Legnano – commenta Argenis Blanco, head coach della Voden Medical Legnano – Siamo tra le migliori squadre della Serie A2 e non dobbiamo dimenticarcelo. Siamo spalle al muro e sarà una difficile montagna da scalare ma non molliamo e daremo il tutto per tutto in ogni partita».
Gara 3, dedicata alle lanciatrici di scuola italiana, si disputerà sabato 9 agosto, alle ore 17:00, al campo da softball di Bollate. L’eventuale gara 4, senza vincoli per le lanciatrici utilizzate, verrà disputata domenica 10 agosto alle ore 12:00 mentre gara 5 si disputerebbe 30 minuti dopo il termine della quarta sfida della finale promozione.
