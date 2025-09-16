“Assaporando la Musica” a Caldè: un’iniziativa all’insegna della condivisione

Un viaggio nella musica folkloristica e popolare, ecco il programma

Venerdì 19 settembre, ore 18:00: una serata speciale alla Chiesa di SantaVeronica per gli amanti della musica e delle tradizioni, in un’atmosfera di convivialità e condivisione. Il Circolo ACLI di Castelveccana APS invita tutti a partecipare a Assaporando la Musica, un evento che propone un mix di musica, letture sceniche e danza.

Un viaggio nella musica folkloristica e popolare

La serata si aprirà con letture sceniche che accompagneranno i brani musicali, offrendo un’atmosfera unica grazie alla partecipazione dell’Associazione “Parole in viaggio”. A seguire, il gruppo Tutambot ci condurrà in un’esperienza di musica folkloristica e popolare, un’opportunità per vivere una vera festa collettiva, dove tutti sono invitati a partecipare alla danza e al divertimento.

Circle Song: un’unica pulsazione

Non mancherà anche un momento di Circle Song, un canto collettivo che invita ogni partecipante a diventare parte di un rituale, dove tutti si uniscono in un’unica pulsazione sonora. L’attività sarà condotta da Costanza Sansoni, che guiderà i presenti in questo viaggio musicale a 360°.

Un picnic in armonia

L’evento invita tutti a portare il proprio cestino da picnic e la propria coperta per vivere la serata all’aria aperta, in un’atmosfera di armonia e condivisione.

In caso di maltempo, l’incontro si terrà all’interno della Chiesa di Santa Veronica, trasformando l’ambiente in un accogliente rifugio per la comunità.