Bodio Lomnago accoglie “Le canzoni del cuore”: torna la rassegna Reviviscenze Musicali

Musica e solidarietà tornano protagoniste a Bodio Lomnago con la sesta edizione di Reviviscenze Musicali, la rassegna promossa da Art&Charity e Fondazione Jupiter, in programma sabato 13 settembre 2025 alle ore 21:00 presso la Chiesa di Santa Maria Nascente. Il concerto, intitolato “Le canzoni del cuore…”, vedrà protagonisti Edoardo Manzardo (tenore) e Luana Carfora (pianoforte).

L’ingresso è gratuito, con possibilità di lasciare una donazione libera e consapevole a sostegno del progetto sociale “Dopo di noi”, rivolto a giovani con disabilità.

Reviviscenze Musicali è molto più di una serata musicale: rappresenta un’occasione per unire arte, cultura e impegno sociale. Anche in questa edizione, i fondi raccolti durante la serata andranno a supporto del progetto “DOPO DI NOI – Servizio di Formazione alle Autonomie”, realizzato in collaborazione con Magari Domani Soc. Coop. Sociale Onlus di Gazzada Schianno.

Il progetto è destinato a giovani tra i 16 e i 35 anni, con l’obiettivo di accompagnarli nel percorso verso l’autonomia e l’adultità possibile. Ogni esperienza proposta – abitativa, lavorativa, relazionale – è pensata come uno strumento di crescita e sviluppo individuale.