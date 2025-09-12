Domeniche ai musei: torna l’appuntamento con la “giocomerenda libri tessili“

L’appuntamento è alle ore 15:30 presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio

Domenica 21 settembre 2025, nell’ambito della rassegna “Domeniche ai Musei”, torna l’incontro al Museo dedicato alle famiglie

L’appuntamento è alle ore 15:30 presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta 6) per la “Giocomerenda libri tessili” (ore 15:30 – 17:00): settembre, tempo di scuola, libri e quaderni! Scopriamo quelli esposti al Museo, scopriamo a cosa servivano e poi realizziamo un nostro personalissimo quaderno con carta, fili e stoffa. L’attività è dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Al termine dell’attività, tutti i partecipanti riceveranno una gustosa merenda bio.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria per ogni bambino, fino ad esaurimento posti. Non è richiesta la prenotazione per gli adulti accompagnatori.

Link per la prenotazione: Registrazione su Eventbrite

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente al museo per tutta la durata dell’attività.

Si prega di cancellare la prenotazione in caso di impossibilità a partecipare, per consentire ad altri bambini di prendere parte all’attività.

In caso di imprevisti, è possibile avvisare il museo telefonando la domenica stessa, a partire dalle 15:00, al numero 0331 627983.

Per ulteriori informazioni:

Didattica Museale e Territoriale

Città di Busto Arsizio

Tel. 0331 390 242 – 349

didattica@comune.bustoarsizio.va.it

www.comune.bustoarsizio.va.it

Via Fratelli d’Italia 12, 21052 Busto Arsizio VA

Tel. 0331 390266 Fax 0331 390323

ufficiostampa@comune.bustoarsizio.va.it

www.comune.bustoarsizio.va.it