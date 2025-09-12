Varese News

Tempo Libero

Busto Arsizio

Domeniche ai musei: torna l’appuntamento con la “giocomerenda libri tessili“

L’appuntamento è alle ore 15:30 presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio

mostra museo del tessile busto arsizio luigi giavini
Bambini

21 Settembre 2025

Domenica 21 settembre 2025, nell’ambito della rassegna “Domeniche ai Musei”, torna l’incontro al Museo dedicato alle famiglie

L’appuntamento è alle ore 15:30 presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta 6) per la “Giocomerenda libri tessili” (ore 15:30 – 17:00): settembre, tempo di scuola, libri e quaderni! Scopriamo quelli esposti al Museo, scopriamo a cosa servivano e poi realizziamo un nostro personalissimo quaderno con carta, fili e stoffa. L’attività è dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Al termine dell’attività, tutti i partecipanti riceveranno una gustosa merenda bio.

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria per ogni bambino, fino ad esaurimento posti. Non è richiesta la prenotazione per gli adulti accompagnatori.
Link per la prenotazione: Registrazione su Eventbrite

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

  • Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente al museo per tutta la durata dell’attività.

  • Si prega di cancellare la prenotazione in caso di impossibilità a partecipare, per consentire ad altri bambini di prendere parte all’attività.

In caso di imprevisti, è possibile avvisare il museo telefonando la domenica stessa, a partire dalle 15:00, al numero 0331 627983.

Per ulteriori informazioni:

Didattica Museale e Territoriale
Città di Busto Arsizio
Tel. 0331 390 242 – 349
didattica@comune.bustoarsizio.va.it
www.comune.bustoarsizio.va.it

Via Fratelli d’Italia 12, 21052 Busto Arsizio VA
Tel. 0331 390266 Fax 0331 390323
ufficiostampa@comune.bustoarsizio.va.it
www.comune.bustoarsizio.va.it

12 Settembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.