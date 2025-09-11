Varese News

Eppur si muovono è un’omelìa per le piante in scena ad Azzate

Lo spettacolo tearale gratuito con musica dal vivo apre domenica 14 settembre il nuovo calendario di eventi Intorno a noi promosso dalla Biblioteca di Azzate

14 Settembre 2025

Eppur si muovono (omelìa per le piante) è il titolo dello spettacolo a ingresso libero e gratuito in programma domenica 14 settembre alle ore 18. Il cortile di Villa Castellani ad Azzate farà da scenario all’evento a cura dell’attore Stefano Orlandi, accompagnato da Matteo Curatella alla fisarmonica.

Lo spettacolo – consigliato dai 16 anni in su – è un viaggio semiserio tra le parole di poeti, cantori e scienziati per indagare quanto la sopravvivenza della razza umana sia strettamente legata almondo delle piante.
Le piante ci propongono una rivoluzione, una strada a cui ispirarsi. E tutto questo, stando (apparentemente) ferme.

Si tratta del primo appuntamento del nuovo calendario di iniziative promosso dalla Biblioteca di Azzate e intitolato Intorno a noi. Incontri tra ambiente arte e comunità.
Parte così una fitta serie di eventi trasversali per tipologie e fasce d’età con letture, laboratori artistici, seminari di formazione e teatro, legati tra loro da un filo rosso che punta a far crescere una cittadinanza sempre più attiva e consapevole dell’ambiente che ci circonda.

L’iniziativa è promossa con il contributo di Regione Lombardia attraverso il bando Avviso Unico Cultura 2025
Per maggiori informazioni biblioteca@comune.azzate.va.it oppure 0332 455426.

La Biblioteca di Azzate apre Intorno a noi. Incontri tra ambiente arte e comunità

