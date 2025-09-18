Incendio nella notte alle Industrie Generali di Samarate

Incendio nella tarda serata di mercoledì 17 settembre alle “Industrie Generali” di Samarate, con intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, bonificare e fare rilievi.

L’allarme è scattato alle 20.38, in seguito anche diversi abitanti della zona hanno sentito un boato che sarebbe collegato con l’episodio.

Le fiamme si sono sviluppate nello stabilimento di via Milano e il Comando dei vigili del fuoco di Varese ha inviato subito sul posto un’autopompa e un’autobotte, la dotazione standard per incendi.

Il rogo non era in realtà ampio: si è sviluppato in un cassone mobile in una zona periferica dello stabilimento, verso il bosco. Le operazioni di spegnimento non hanno richiesto l’intervento di altri mezzi, ma i vigili del fuoco hanno operato fino alle 23.30.