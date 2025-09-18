Varese News

Gallarate/Malpensa

Incendio nella notte alle Industrie Generali di Samarate

Diverse le segnalazioni per un forte rumore poco dopo le 20.30 di mercoledì. I vigili del fuoco al lavoro per tre ore per spegnimento e rilievi

Samarate generica generiche

Incendio nella tarda serata di mercoledì 17 settembre alle “Industrie Generali” di Samarate, con intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, bonificare e fare rilievi.

L’allarme è scattato alle 20.38, in seguito anche diversi abitanti della zona hanno sentito un boato che sarebbe collegato con l’episodio.

Le fiamme si sono sviluppate nello stabilimento di via Milano e il Comando dei vigili del fuoco di Varese ha inviato subito sul posto un’autopompa e un’autobotte, la dotazione standard per incendi.

Il rogo non era in realtà ampio: si è sviluppato in un cassone mobile in una zona periferica dello stabilimento, verso il bosco. Le operazioni di spegnimento non hanno richiesto l’intervento di altri mezzi, ma i vigili del fuoco hanno operato fino alle 23.30.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Settembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.