Incendio nella notte alle Industrie Generali di Samarate
Diverse le segnalazioni per un forte rumore poco dopo le 20.30 di mercoledì. I vigili del fuoco al lavoro per tre ore per spegnimento e rilievi
Incendio nella tarda serata di mercoledì 17 settembre alle “Industrie Generali” di Samarate, con intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, bonificare e fare rilievi.
L’allarme è scattato alle 20.38, in seguito anche diversi abitanti della zona hanno sentito un boato che sarebbe collegato con l’episodio.
Le fiamme si sono sviluppate nello stabilimento di via Milano e il Comando dei vigili del fuoco di Varese ha inviato subito sul posto un’autopompa e un’autobotte, la dotazione standard per incendi.
Il rogo non era in realtà ampio: si è sviluppato in un cassone mobile in una zona periferica dello stabilimento, verso il bosco. Le operazioni di spegnimento non hanno richiesto l’intervento di altri mezzi, ma i vigili del fuoco hanno operato fino alle 23.30.
