Marco Balzano presenta il suo ultimo libro “Bambino”

Dal 9 all’11 ottobre, il festival “Fondamentali. Festival dei Diritti” arriva per la sua seconda edizione a Varese, portando un programma ricco di eventi sui temi dei diritti umani, della libertà di stampa e della resistenza.

Tra gli appuntamenti più significativi, segnaliamo quello di giovedì 9 ottobre alle 21.00 presso la Sala Agorà di Materia (Castronno), dove Marco Balzano, scrittore e docente, presenterà il suo libro “Bambino” (Einaudi, 2025). L’autore, in dialogo con Stefano Catone (People), ci porterà nella Trieste del dopoguerra attraverso la storia di un ex camicia nera, raccontando il percorso di un uomo tra violenza e redenzione.

Marco Balzano è conosciuto per i suoi romanzi che esplorano temi storici e sociali, con un forte impegno civile. Tra le sue opere più note ci sono “L’ultimo arrivato” e “Resto qui”, quest’ultimo vincitore di numerosi premi. Le sue storie affrontano spesso temi legati alla memoria storica, all’identità e al senso di comunità.

Il festival è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, con la collaborazione di Cgil Spi di Varese, People e VareseNews.

