Marina De Juli porta a Varese Dario Fo, uno spettacolo contro la violenza

Sarà in scena martedì 8 ottobre alle ore 21.15 presso il Cinema MIV. Per la prima volta lo spettacolo approda in sala cinematografica, con una formula che unisce teatro e impegno sociale

Dopo il successo dello spettacolo teatrale con Marina De Juli in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’8 marzo scorso, l’associazione Amico Fragile OdV-ETS propone un nuovo appuntamento: Mistero Buffo, tratto dall’opera di Dario Fo, in scena martedì 8 ottobre alle ore 21.15 presso il Cinema MIV, in via Bernascone 13 a Varese.

Per la prima volta lo spettacolo approda in sala cinematografica, con una formula che unisce teatro e impegno sociale. Questo secondo appuntamento con l’attrice, infatti, rientra nelle attività culturali promosse da Amico Fragile, associazione di volontariato nata a Varese nel 2010 per sostenere e proteggere le vittime di violenza, offrendo loro supporto psicologico, legale, medico-legale, economico e abitativo temporaneo nei momenti di maggiore vulnerabilità.

“Mistero Buffo è un’opera che dà voce agli ultimi e a chi non viene ascoltato – proprio come facciamo ogni giorno con la nostra associazione.” – dichiara Liliana Colombo, presidente di Amico Fragile. “Attraverso l’ironia di Marina De Juli, vogliamo continuare a rompere il silenzio che circonda molte forme di fragilità. Il riso, in questo senso, è uno strumento potente: ci permette di affrontare temi complessi con leggerezza, senza sminuirne la profondità.”

Mistero Buffo è anche l’opera più famosa di Dario Fo, con la quale ha vinto il premio Nobel per la Letteratura. Un’opera nella quale si riscoprono i personaggi della Bibbia secondo una cultura e una sensibilità popolare, più umani che divini. Tra i brani dell’opera, la storica attrice della compagnia di Dario Fo e Franca Rame, reciterà gli esilaranti “Le nozze di Cana” e “Il primo miracolo di Gesù bambino”, nonché l’intenso “Maria sotto la croce”, in una versione tutta al femminile.

Ad accogliere lo spettacolo, il Cinema Multisala Impero Varese, che apre le porte al teatro con grande spirito di collaborazione. Paola Frascaroli, responsabile marketing e commerciale, commenta: “Il MIV è entusiasta di ospitare questa serata speciale a supporto di Amico Fragile. La riteniamo una grande opportunità, poiché ci permette di contribuire a una causa importante e, soprattutto, di offrire un momento di vera solidarietà e condivisione. Ci auguriamo la massima partecipazione, davvero felici di dare spazio a un’iniziativa che riteniamo di fondamentale importanza per la nostra comunità.”

L’ingresso è su prenotazione con un contributo minimo di €15, destinato a sostenere i progetti dell’associazione.

Per informazioni e prenotazioni: eventi@yopcomunicazione.it