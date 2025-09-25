Cadrezzate con Osmate
Osmate festeggia l’autunno con la Sagra della Zucca 2025
Due giornate dedicate ai sapori della tradizione e tante occasioni per divertirsi pensate sia per i grandi che per i piccoli
Un fine settimana di festa all’insegna della cucina tradizionale, buona musica e tante iniziative per tutte le età. Sabato 27 e domenica 28 settembre a Osmate torna la Sagra della Zucca, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Cadrezzate con Osmate.
Il programma di sabato 27 settembre
La manifestazione si apre sabato dalle 12:30, con un pranzo a prezzo speciale dedicato agli over 70.
Alle 19:00 aprono gli stand gastronomici con piatti a base di zucca e altre specialità della cucina locale tra ravioli, gnocchi, polenta e frittelle. La serata prosegue con la musica dal vivo della Ale Ruspini Band.
Domenica 28 settembre tra mercatini e giochi
Il giorno successivo, gli stand riaprono alle 12:00, con tanti piatti della tradizione per stuzzicare i palati di visitatori e buongustai.
Non mancheranno momenti dedicati ai più piccoli: gonfiabili gratuiti per giocare e attività pensate per il divertimento delle famiglie.
Sempre domenica, i visitatori potranno curiosare tra le proposte del Mercatino dell’artigianato e partecipare al Mercante in Gioco: un’occasione per scoprire i prodotti artigianali del territorio.