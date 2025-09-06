Sesto Calende, flash mob della Cgil al ponte di ferro per la pace in Palestina

Sabato 6 settembre 2025, alle 18, il ponte di ferro di Sesto Calende è stato il luogo scelto dalla Cgil Varese per un flash mob a sostegno dell’umanitaria internazionale Global Sumud Flotilla e per denunciare, ancora una volta, la tragedia che sta colpendo il popolo palestinese nella Striscia di Gaza, sotto le bombe e minacciato dalla fame.

Con l’iniziativa, la Camera del Lavoro di Varese ha aderito alla mobilitazione nazionale dal titolo “Fermiamo la barbarie”, che ha visto la Cgil impegnata contemporaneamente in tante piazze d’Italia.

Il flash mob ha avuto un forte valore simbolico: il ponte, sospeso tra due sponde, è diventato l’immagine scelta per unire idealmente due terre. Con cartelli, bandiere e presìdi silenziosi, i partecipanti hanno chiesto un cessate il fuoco immediato e l’invio urgente di aiuti umanitari, ricordando che la guerra continua a colpire in modo drammatico civili, famiglie e bambini.