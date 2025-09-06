Varese News

Italia/Mondo

Sesto Calende, flash mob della Cgil al ponte di ferro per la pace in Palestina

La Camera del Lavoro di Varese ha organizzato un presidio simbolico nell’ambito della mobilitazione nazionale “Fermiamo la barbarie”

Flash mob della Cgil a Sesto Calende a sostegno di Gaza

Sabato 6 settembre 2025, alle 18, il ponte di ferro di Sesto Calende è stato il luogo scelto dalla Cgil Varese per un flash mob a sostegno dell’umanitaria internazionale Global Sumud Flotilla e per denunciare, ancora una volta, la tragedia che sta colpendo il popolo palestinese nella Striscia di Gaza, sotto le bombe e minacciato dalla fame.

Galleria fotografica

“Fermiamo la barbarie”: flash mob della Cgil a Sesto Calende 4 di 18
Flash mob della Cgil a Sesto Calende a sostegno di Gaza
Flash mob della Cgil a Sesto Calende a sostegno di Gaza
Flash mob della Cgil a Sesto Calende a sostegno di Gaza
Flash mob della Cgil a Sesto Calende a sostegno di Gaza

Con l’iniziativa, la Camera del Lavoro di Varese ha aderito alla mobilitazione nazionale dal titolo “Fermiamo la barbarie”, che ha visto la Cgil impegnata contemporaneamente in tante piazze d’Italia.

Il flash mob ha avuto un forte valore simbolico: il ponte, sospeso tra due sponde, è diventato l’immagine scelta per unire idealmente due terre. Con cartelli, bandiere e presìdi silenziosi, i partecipanti hanno chiesto un cessate il fuoco immediato e l’invio urgente di aiuti umanitari, ricordando che la guerra continua a colpire in modo drammatico civili, famiglie e bambini.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Settembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

“Fermiamo la barbarie”: flash mob della Cgil a Sesto Calende 4 di 18
Flash mob della Cgil a Sesto Calende a sostegno di Gaza
Flash mob della Cgil a Sesto Calende a sostegno di Gaza
Flash mob della Cgil a Sesto Calende a sostegno di Gaza
Flash mob della Cgil a Sesto Calende a sostegno di Gaza

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.