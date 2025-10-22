A Casorate Sempione si celebrano i 25 anni di Linux Day

Il 25 ottobre si terrà, in diverse città italiane, il 25° Linux Day nazionale, un evento tecnologico focalizzato sulle tecnologie Open Source e sul Software Libero (FOSS). L’iniziativa, totalmente gratuita, è coordinata dall’associazione nazionale di volontariato Italian Linux Society (ILS) e la sezione locale di Casorate Sempione vi parteciperà con un’intera giornata presso la Biblioteca Comunale Alda Merini in via Edmondo De Amicis, dalle ore 9:30 alle ore 18:00.

La giornata è patrocinata dal Comune di Casorate Sempione che ringraziamo per l’ospitalità negli spazi della biblioteca, oltre che dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese e da Wikimedia Italia. Linux è un componente software essenziale, libero e open source, alla base del funzionamento di innumerevoli categorie di dispositivi: dagli smartphone fino a tutti i più potenti supercomputer, passando attraverso i più comuni tablet, smart TV, computer, server, router e access point Wi-Fi. La caratteristica di essere “software libero” significa una cosa ben precisa: il software deve poter essere usato, studiato, corretto, migliorato e distribuito liberamente, senza restrizioni di copyright, ed è il motivo per cui il software libero è dappertutto, anche se spesso non lo notiamo.

Le comunità del Software Libero, e dell’Open Source, sono state rivoluzionarie per la loro direzione contraria al “tutti i diritti riservati” o altre obsolete diciture che ostacolano la collaborazione e impediscono o rallentano lo studio e la correzione dei problemi digitali. Il programma della giornata prevede diverse sessioni tematiche dedicate al mondo Linux, interventi che spazieranno da aspetti introduttivi e divulgativi a dimostrazioni pratiche, talk tecnici, presentazioni di strumenti e metodologie. Nel corso della giornata si alterneranno momenti di approfondimento su progetti open, sicurezza informatica, automazione e sviluppo, per offrire spunti interessanti sia a nuovi utenti Linux sia a chi già lo utilizza quotidianamente. Saranno inoltre presenti delle postazioni informative e di supporto, install-desk per provare ed installare Linux sui propri computer e spazi dedicati a progetti sia software sia hardware.

Sito ufficiale con tutte le informazioni dell’evento e con l’elenco delle città aderenti: www.LinuxDay.it o https://casoratesempione.ils.org/linuxday-2025/ per il programma della giornata.