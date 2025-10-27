Tempo Libero
A Sesto Calende va in scena “La Regina dell’acqua”
Sabato 8 novembre alla sala Consigliare appuntamento con il festival Teatrale itinerante “Terra e Laghi” del Teatro Blu
I Cuccioli, insieme a Polpetta e Frollino, interpretano a modo loro la famosa fiaba “La regina della neve”. Il coniglio Cilindro interpreterà la parte di Kai e la papera Diva quella di Gerda.
Dopo varie peripezie e avventure tra i personaggi, Cilindro verrà rapito e ipnotizzato dalla Regina dell’acqua, alleata di Maga Cornacchia, che lo rinchiuderà nel suo palazzo. Il suo piano malefico prevede di rubare tutta l’acqua che scorre nel regno…
Polpetta, Frollino e i Cuccioli – aiutati come sempre dai giovani spettatori, che diventano parte attiva dello spettacolo – partiranno in missione per liberare Kai e bloccare il piano della Regina nel rispetto del bene prezioso: l’acqua.
Una rielaborazione della famosa fiaba di Andersen per affrontare la tematica del risparmio dell’acqua e del suo uso consapevole nella quotidianità. Una fiaba rivolta ai bambini, che si dimostrano sempre molto attenti su determinati argomenti: un’ottima occasione per veicolare un importante messaggio ambientale attraverso il teatro.
Lo spettacolo unisce l’emozione della celebre storia nordica con una riflessione contemporanea sui temi ambientali, trasformando l’intrattenimento in educazione.
Con Tullia Dalle Carbonare e Simone Babetto
Regia Sergio Manfio e Laura Fintina
Testo Sergio Manfio