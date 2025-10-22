Al Black Inside in concerto degli Yo Yo Mundi per Autunno Visionario

Secondo appuntamento con i concerti di “Autunno Visionario 2025 – La Poetica del Nord Ovest”. Rassegna che, per l’importanza dei gruppi proposti, sta riscuotendo grande interesse tra il pubblico di appassionati della musica di qualità. Sabato 25 ottobre, a salire sul palco del Black Inside, saranno gli Yo Yo Mundi.

La storica band, originaria di Acqui Terme, capitanata da Paolo Enrico Archetti Maestri, ha avuto un indiscusso e riconosciuto ruolo seminale, tramite la loro pregevole proposta rock-folk, intriso di profonde venature cantautorali, degna di attirare l’attenzione di maestri quali Ivano Fossati e Paolo Conte.

Questa meritatissima notorietà li ha portati ad un lungo, quasi perenne girovagare per la Penisola e ad incidere ben diciannove album.

Dischi da ricordare, come lo splendido esordio “La diserzione degli animali del circo” (1994) o “Evidenti tracce di felicità” (2016), in gara per “album dell’anno” del “Premio Tenco”.

Al Black Inside, gli Yo Yo Mundi si presenteranno in quintetto; oltre al nucleo storico Paolo Archetti Maestri (voce, chitarra acustica), Eugenio Merico (batteria, percussioni) ed Andrea Cavalieri (basso elettrico, voce), saranno della partita Marialuisa Ferraro (chitarre elettriche, voce) ed il polistrumentista Simone Lombardo (ghironda, flauti, organetto).

Il concerto si intitolerà “Canzoni di fuga e speranza” e comprenderà qualche brano del recente “Amorabilia”, apprezzato lavoro solista di Archetti Maestri.

Uno spettacolo composto dalla sapiente miscela tra brani frizzanti, quasi giocosi, della loro più recente produzione e “classici” del loro ampio e variegato repertorio.

Tra canzone d’autore, world music, allegria e riflessione “resistente”, il live degli Yo Yo Mundi promette, nel suo fluire di storie, una coinvolgente commistione tra palco e platea.