Al Roccolo di Vegonno torna la Festa d’Autunno

Tre weekend tra natura, zucche e divertimento per tutta la famiglia

Festa delle zucche Il Roccolo, Vegonno
Bambini

18 Ottobre 2025 - 03 Novembre 2025

Colori d’autunno, profumo di castagne e giornate all’aria aperta. Torna anche quest’anno la Festa d’Autunno al Roccolo di Vegonno, un evento dedicato a famiglie e bambini. L’appuntamento è distribuito su tre weekend: 18 e 19 ottobre, 25 e 26 ottobre, 1, 2 e 3 novembre, con orario continuato dalle 10 alle 19.

Sarà possibile trascorrere qualche ora a contatto con la natura e con le atmosfere tipiche della stagione. I visitatori potranno raccogliere le zucche direttamente dal campo, e i bambini potranno partecipare a un divertente laboratorio dedicato alla decorazione della zucca.

Festa delle zucche Il Roccolo, Vegonno

Non mancheranno momenti di animazione come la piscina di mais, il falò per arrostire marshmallow, le castagne da gustare all’aperto e altri giochi pensati per i più piccoli.

Il costo di ingresso al campo è di 5 euro a persona. Il laboratorio delle zucche costa 20 euro per ogni partecipante ed è comprensivo della zucca e dell’accesso al campo. In caso di maltempo l’area resterà chiusa. L’organizzazione consiglia un abbigliamento comodo e adatto all’ambiente agricolo.

Festa delle zucche Il Roccolo, Vegonno

Nelle prossime settimane saranno annunciate ulteriori sorprese e attività che arricchiranno il programma della festa, pensata come un’occasione per vivere l’autunno nella sua dimensione più autentica e familiare.

Il laboratorio è rivolto a tutti i bambini, senza limiti di età.
E’ richiesta la presenza di un genitore.

Per restare aggiornati è possibile consultare le pagine social Facebook e Instagram.

15 Ottobre 2025
di

