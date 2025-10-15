Al Roccolo di Vegonno torna la Festa d’Autunno

Colori d’autunno, profumo di castagne e giornate all’aria aperta. Torna anche quest’anno la Festa d’Autunno al Roccolo di Vegonno, un evento dedicato a famiglie e bambini. L’appuntamento è distribuito su tre weekend: 18 e 19 ottobre, 25 e 26 ottobre, 1, 2 e 3 novembre, con orario continuato dalle 10 alle 19.

Sarà possibile trascorrere qualche ora a contatto con la natura e con le atmosfere tipiche della stagione. I visitatori potranno raccogliere le zucche direttamente dal campo, e i bambini potranno partecipare a un divertente laboratorio dedicato alla decorazione della zucca.

Non mancheranno momenti di animazione come la piscina di mais, il falò per arrostire marshmallow, le castagne da gustare all’aperto e altri giochi pensati per i più piccoli.

Il costo di ingresso al campo è di 5 euro a persona. Il laboratorio delle zucche costa 20 euro per ogni partecipante ed è comprensivo della zucca e dell’accesso al campo. In caso di maltempo l’area resterà chiusa. L’organizzazione consiglia un abbigliamento comodo e adatto all’ambiente agricolo.

Nelle prossime settimane saranno annunciate ulteriori sorprese e attività che arricchiranno il programma della festa, pensata come un’occasione per vivere l’autunno nella sua dimensione più autentica e familiare.

Il laboratorio è rivolto a tutti i bambini, senza limiti di età.

E’ richiesta la presenza di un genitore.

Per restare aggiornati è possibile consultare le pagine social Facebook e Instagram.