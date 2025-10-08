Commenti online: come rendere il dibattito più civile senza spegnerlo

A Materia sabato 11 ottobre alle 15 direttori e giornalisti si confrontano su come gestire le discussioni nei media locali. Perché una comunità si costruisce anche dal modo in cui si parla online

Come si può mantenere vivo il confronto online senza scivolare in insulti, disinformazione o toni tossici? È la domanda al centro dell’incontro “Commenti e comunità: come gestire e moderare il dibattito online nei media locali”, in programma sabato 11 ottobre dalle 15.00 alle 17.00 nella Sala Agorà di Materia (Castronno), all’interno del festival Fondamentali 2025 dedicato ai diritti e all’informazione.

A discuterne saranno Carlo Bartoli, presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Luca Levati, direttore di Radio Lombardia, Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, e Pier Luca Santoro, analista e fondatore di Data Media Hub. A moderare il dibattito saranno i giornalisti Martina Toppi (La Provincia di Como) e Norman Di Lieto.

L’incontro approfondirà le sfide e le criticità che i media locali affrontano quotidianamente nella gestione dei commenti e delle community online. La partecipazione dei lettori è una risorsa preziosa, ma richiede regole e strumenti adeguati per evitare che il confronto degeneri in scontro.

Come garantire spazi di discussione aperti e rispettosi? Quando è necessario intervenire nella moderazione? E quale ruolo devono avere i giornalisti nel favorire una cultura del dialogo digitale? Sono solo alcune delle domande che guideranno il confronto tra i relatori, chiamati a condividere esperienze e buone pratiche per un’informazione locale più consapevole e partecipata.

L’appuntamento rientra nella terza giornata del festival Fondamentali, che quest’anno esplora il rapporto tra media, libertà e comunità, con incontri dedicati alla libertà di stampa, al linguaggio dei Presidenti della Repubblica e al valore del giornalismo come presidio democratico.