Incidente sulla superstrada di Malpensa tra Gallarate e Cardano: due persone coinvolte e traffico bloccato
Uno scontro tra due auto nel tratto tra Gallarate Ovest e Cardano sta creando gravi ripercussioni sulla viabilità verso l’aeroporto
Mattinata di lunghe code sulla Superstrada di Malpensa. Poco dopo le 8 di venerdì 3 ottobre sulla Ss336, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate nel tratto tra Gallarate Ovest e Cardano al Campo. Due le persone coinvolte nell’incidente, con i soccorsi da parte della Croce Rossa di Gallarate attivati in codice giallo per un ragazzo di 22 anni, che dovrebbero escludere feriti di grave entità. (foto di repertorio)
A risentirne però è stata la viabilità: lunghe code si sono create in direzione aeroporto, con incolonnamenti segnalati già da Gallarate Est.
Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti gli agenti della Polstrada e anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.
