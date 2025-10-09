Investito in viale Borri, 24enne ferito a Varese

Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito, dopo esser stato travolto da un veicolo in viale Borri a Varese, nella serata di giovedì 9 ottobre.

Il giovane procedeva a piedi, nel tratto poco oltre l’ospedale, andando verso Bizzozero, quando è stato investito, poco dopo le dieci di sera.

L’urto è stato violento e l’ambulanza è intervenuta rapidamente. Per fortuna il ragazzo non è in pericolo di vita, è stato trasferito al vicinissimo ospedale di Circolo in “codice giallo”.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia.