Varese News

Varese Laghi

Investito in viale Borri, 24enne ferito a Varese

L'incidente nella serata di giovedì, poco distante dall'ospedale di Circolo

ambulanza generica notte sos malnate

Un ragazzo di 24 anni è rimasto ferito, dopo esser stato travolto da un veicolo in viale Borri a Varese, nella serata di giovedì 9 ottobre.

Il giovane procedeva a piedi, nel tratto poco oltre l’ospedale, andando verso Bizzozero, quando è stato investito, poco dopo le dieci di sera.

L’urto è stato violento e l’ambulanza è intervenuta rapidamente. Per fortuna il ragazzo non è in pericolo di vita, è stato trasferito al vicinissimo ospedale di Circolo in “codice giallo”.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.